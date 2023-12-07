تنظيم المؤتمر الجماهيرى الأخير للمرشح الرئاسى حازم عمر فى بنها ( فيديو )

نظمت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، مساء أمس الأربعاء مؤتمرها الجماهيرى الرابع بملاعب مدارس جمعية الشبان العالمية بمدينة بنها، حيث ناقش أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

حضر المؤتمر، اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب- المنسق العام للحملة الانتخابية، والسيد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية- أمين تنظيم الحزب، والنائب عبدالله مبارك، عضو مجلس النواب- أمين محافظة القليوبية، وقيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية، فضلًا عن حضور أكثر من عشرة آلاف مواطن من محافظات"القاهرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- الدقهلية- كفرالشيخ".

وفتح باب الأسئلة والاستفسارات للصحفيين والقيادات الشعبية من المحافظات الحاضرة، وذلك للرد على كل ما يشغل المواطن المصري حول القضايا والمشكلات المجتمعية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر يعد هو المؤتمر الرابع والأخير، من بين أربعة مؤتمرات، كانت الحملة قد أعلنت عن عقدها، استعدادًا للمرحلة النهائية من الانتخابات الرئاسية.