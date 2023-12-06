ممثل حملة المرشح الرئاسى حازم عمر: نسعى للتداول السلمى للسلطة

قالت الدكتورة إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثلة حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن حزب الشعب الجمهوري له استراتيجيته منذ الإنشاء ويسير بخطى ثابتة وواضحة.

وأضافت "طلعت" خلال حوارها لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "هدفنا منذ البداية التمكين داخل البرلمان بوجود تمثيل مشرف وقوي".

إيمان طلعت: الدولة أصبحت في حالة استقرار لممارسة الديمقراطية

وتابعت: "لدينا توجه منذ فترة بوجود مرشح رئاسي، لأن مؤسسات الدولة المصرية أصبحت في حالة من الاستقرار، ونمارس الديمقراطية كاملة".

وأشارت إلى أن الحزب يسعى لتنفيذ التداول السلمي للسلطة، لذلك قرر أن يخوض سباق الانتخابات الرئاسية، متابعة: "حزب الشعب الجمهوري له قواعد ووحدات موجودة في كل أنحاء جمهورية مصر العربية وممثل برلمانيًا في 22 محافظة إلى جانب القواعد الحزبية".

واستكملت: "اعتمدنا أن تكون المؤتمرات الخاصة بالحزب من خلال الكوادر والقيادات الداعمة للمرشح الرئاسي حازم عمر وللحزب"، مشيرة إلى أن برنامج المرشح حازم عمر له محاور سياسية واقتصادية واجتماعية التي تخص المواطن المصري والدولة.

وأردفت: "اشتغلنا أيضًا على السوشيال ميديا من أجل الوصول إلى أكبر نسبة من المواطنين، والشركة المتحدة قدمت 100 دقيقة لكل مرشح لإظهار البرامج الانتخابية".