حازم عمر: كنت أود التجول فى جميع المحافظات لولا قصر فترة الدعاية الانتخابية

تقدم حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، المرشح لانتخابات الرئاسة 2024، بالشكر والتقدير لكل الحضور على تحملهم مشقة الحضور من المحافظات المختلفة للمشاركة في المؤتمر الجماهيري بمدينة بنها بالقليوبية، لافتًا إلى أنه تفصلنا أيامًا قليلة عن بدء التصويت في انتخابات الرئاسة 2024، موضحًا أنها خطوة جديدة حمل الحزب خلالها تحديات كثيرة أثبت خلالها أنه قادر على تحديد أولويات الشعب ورؤيته ومستوى معيشته ومستقبل أبنائه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بمجمع مدارس الشبان المسلمين بمدينة بنها بحضور اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب، وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، وعبدالله مبارك أمين محافظة القليوبية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب وأعضاء الحملة المركزية للمرشح الرئاسي، وعدد كبير من أبناء المحافظة وقيادات الحزب بالمحافظة وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، موضحًا أن قصر فترة للدعاية وقصورها علي شهر واحد فقط عملية صعبة جدًا، ولكن الحزب اعتاد الانضباط والالتزام والتزم بكل ما حددته الهيئة الوطنية الوطنية للانتخابات.

وتابع عمر، خلال كلمته: "كان نفسي اروح كل محافظة من الـ27 محافظة خلال فترة الدعاية، وكان هذا مستحيلًا لقصر فترة للدعاية الانتخابية"، لافتًا إلى أن الحزب حقق نتائج جيدة رغم أن عملية الاقتراع لم تبدأ بعد، وذلك من خلال وضع سنة بأنه لا يجب الاستخفاف بهذا المنصب الرفيع، موضحًا أنه من عليه أن يتقدم لهذا المنصب يطرح نفسه للشعب المصري وعليه أن يتمتع بالحد الأدنى المقومات التي تؤهله لذلك.

وكشف عمر عن أن أهم تلك المقومات أن يرتكز المرشح الرئاسي إلي قاعدة حزبية وشعبيه تؤهله للمنافسة، وثانيها أنه بشخصه يكون رجل دولة، وثالثها أن يكون لديه من الخبرات والتاريخ السياسي والرؤية المستقبلية والبرنامج العملي المدروس وليس برنامجًا إنشائيًا يؤخذ من الكتب.