غرفة عمليات "صحة سوهاج" تعقد اجتماعها الأول بشأن الانتخابات الرئاسية

ترأس الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بمحافظةسوهاج والدكتور أحمد عبد الكريم، وكيل المديرية، وأعضاء غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية، الاجتماع الأول للغرفة لمناقشه آلية العمل والتنسيق بين الغرف الفرعية خلال الانتخابات المقرر لها 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وشدد وكيل وزارة الصحة على رفع درجة الاستعداد بكافة المنشآت الصحية والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات وانتظام تقديم الخدمات بجميع المنشآت الصحية والتزام الأطقم الطبية بأماكن عملها، أيضا على نشر فرق التوعية والتثقيف الصحي وفرق تقديم خدمات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" بمحيط اللجان الانتخابية، مؤكدا التنسيق الكامل مع هيئة الإسعاف المصرية بشأن نشر سيارات الإسعاف وتأمينها في محيط اللجان الانتخابية بصورة منتظمة طوال فترة التصويت.

أبوهاشم يناشد جميع العاملين بالمشاركة في انتخابات الرئاسة

وناشد أبوهاشم جميع العاملين بالقطاع الصحي وجموع المواطنين بالمشاركة بالاستحقاق الرئاسي واستكمال بناء الجمهورية الجديدة ومسيرة التنمية.

في سياق آخر، زار الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وحدة الصلعا التابعة لإدارة سوهاج الصحية، للتحقق من شكوى أحد المواطنين بشأن الخدمة الطبية بها.

وتفقد أبوهاشم سير العمل بالوحدة وتأكد من تواجد الأطباء بأماكن عملهم وتواجد عدد كبير من المواطنين وتلقيهم الخدمات الطبيه بالوحدة، كما تأكد أبوهاشم من انتظام صرف الألبان للمستحقين وكذلك انتظام تقديم خدمات تنظيم الأسرة وأيضا انتظام عمل الإداريين وتواجد أطقم التمريض بأماكن تأدية الخدمة الطبية المكلفين بها واطمئن على توافر الألبان والأدوية والطعوم متحققا من كفاءة تقديم الخدمة الطبية، لافتًا إلى أنه لن يتهاون في حق المرضى مطلقا.