الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعديل مواعيد بعض القطارات على خط "القاهرة- الأقصر- الواسطى- الفيوم"

قطار تحيا مصر
قطار تحيا مصر

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تعديل مواعيد بعض القطارات على خط القاهرة / الأقصر والواسطي / الفيوم، وذلك بداية من غد الجمعة.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أنه سيتم تعديل ميعاد قطار رقم 974 ثالثة تهوية القاهرة / الأقصر ليقوم  الساعة 5.20 بدلًا من الساعة 5.30، وتعديل ميعاد قطار رقم 736 تحيا مصر سوهاج / نجع حمادي ليقوم الساعة 14.20 بدلًا من الساعة 14.15.

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تعديل مواعيد قطارات تحيا مصر

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه سيتم تعديل مواعيد  قطار رقم 130 تحيا مصر الواسطى / الفيوم ليقوم الساعة 6.15 بدلًا من الساعة 5.30، وقطار رقم 1104 تحيا مصر الواسطي / الفيوم ليقوم الساعة 6.45 بدلًا من الساعة 7.05، وقطار رقم 125 تحيا مصر الفيوم /  الواسطي  ليقوم الساعة 6.15 بدلًا من الساعة 6.35، وقطار رقم 143 تحيا مصر الفيوم / الجيزة  ليقوم الساعة 7.30 بدلًا من الساعة 7.15.

يأتي انطلاقًا من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على راحة جمهور الركاب، حيث أكدت الهيئة أنها لا تدخر جهدًا فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب. 

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