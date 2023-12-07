الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"زعزوع" لـ"الشاهد": الإخوان حاولوا الضغط على وزير الداخلية لإدخال محافظ الأقصر بالقوة

الدكتور هشام زعزوع
الدكتور هشام زعزوع

قال هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، إن وزير الداخلية وقت حكم الإخوان اللواء محمد إبراهيم، ضغطوا عليه لتمكين محافظ الأقصر من دخول المحافظة بالقوة ولكنه رفض. 

وأضاف "زعزوع"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اللواء محمد إبراهيم، أيقن أنه يمكن أن تحدث مشكلة كبيرة جدًا؛ لأن شعب الأقصر كان رافضًا لهذا الترشيح، وقال إن هذا اختيار خاطئ 100%.

وأكد أنه تعرض لضغوط شديدة وهو في منزله بعد توثيق استقاله في مجلس الوزراء وتلقى اتصالات من رئاسة الجمهورية، وكانت غريبة فكانت من أحد قادة الجماعة الإسلامية من رئاسة الجمهورية والذي حاول إقناعه بإعطاء فرصة للمحافظ الجديد، وأنه لم يشترك بيده في المذبحة، وأن الأمور اختفلت، وأنهم حريصون على قطاع السياحة، وأنه سيتعاون معه فيما يراه.

وتابع، أنه اعتذر حتى قال له: "والله أنت ظلمت ونحن ظلمنا باختيار هذا المحافظ للأقصر"، فهذا يؤكد أن اختياره كان بترتيب فوقي.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

هشام زعزوع وزير الداخلية حكم الإخوان ضغطوا عليه المحافظة بالقوة الأقصر

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