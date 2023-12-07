هشام زعزوع لـ"الشاهد": اختيار محافظ إخوانى للأقصر تم بالتنسيق مع الجماعات الإسلامية

قال هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، إن قرار تعيين الإخوان لمحافظ إخواني للأقصر رغم مشاركته في مذبحة الأقصر، اتخذ في دائرة صغيرة جدًا حتى أن وزير التنمية المحلية وهو إخواني لم يكن يعلم بهذا الاختيار.

وأضاف "زعزوع"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اختيار هذا المحافظ كان فوقيًا في تربيطات مع الجماعات الإسلامية لقرب 30 يونيو والمناخ العام في البلد، وهذا ما اكتشفه وغضب جدًا وقرر التقدم باستقالته.

وأكد أنه رغم تقدمه بالاستقاله فوجئ بأن نشرة الثامنة تنفي أخبار استقالته، وفي اليوم الثاني ذهب لمجلس الوزراء لتوثيق الاستقالة في المجلس رغم عدم قبولها وجلس بالمجلس وتم مهاجمته من بعض الوزراء الإخوان وقالوا له "جي ليه"، مشيرًاإلى أنه أخبرهم بأنه لو لم يتم توثيق استقالته فسيخرج لإعلام مجلس الوزراء ويعلمهم باستقالته.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.