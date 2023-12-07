الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

150 ألف جنيه غرامة على كل لاعب فى المقاولون بعد التعادل مع الداخلية

المقاولون العرب
المقاولون العرب

قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح فرض عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في ظل تراجع النتائج وآخرها التعادل مع الداخلية في الجولة الثامنة للدوري.

 

وقرر مجلس الإدارة خصم مبلغ 150 ألف جنيه من كل لاعب مع إيقاف المستحقات حتى تحسن النتائج.

 

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التعادل السلبي يحسم موقعة المقاولون والداخلية

انتهت موقعة المقاولون العرب والداخلية ضمن ختام مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز بالتعادل السلبي دون أهداف خلال اللقاء الذى جمع الفريقين الليلة على  ستاد عثمان أحمد عثمان  بالجبل الأخضر، ولم تشهد المباراة أى لمحة فنية من جانب الفريقين وظهر تواضع مستوى فريقي الذئاب والداخلية على مدار شوطي اللقاء.

 

بهذه النتيجة المقاولون العرب رفع المقاولون رصيده إلى 4 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، تعادل في أربعة وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفًا آخر.

 

أما الداخلية رفع رصيده إلى 6 نقاط جمعهم من 8 مباريات حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في ثلاثة مباريات وخسر 4 مباريات وسجل 3 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفا.

 

ولعب المقاولون بقيادة شوقى غريب بتشكيل مكون من: عامر عامر في حراسة المرمى، لؤي وائل وفاروقا نور الدين وجوزيف أوشايا ومحمد شوقي وأحمد الشيمي وأحمد علاء وعمر فتحي سافيولا وعماد ميهوب وعبد الرحمن خالد جبنة وأمادو أنياص.

 

بينما الداخلية تحت قيادة هيثم شعبان  بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود الزنقلي

خط الدفاع: كريم يحيى - أحمد عماد - محمد عطوة - إيهاب سمير

خط الوسط: ألان كامبادي - محمد شداد - محمود حسونة - محمود عبد العزيز

خط الهجوم: أحمد سيد غريب - مهاب ياسر.

هذه النتيجة لم ترضى طموح الفريقين وخاصة المقاولون العرب الذى لعب على أرضه وكان يأمل في تحقيق الفوز والابتعاد مبكرًا عن منطقة الخطر وتحسين موقفه في جدول المسابقة خاصة وأن لقاء الداخلية يعد من المواجهات السهلة بالنسبة لفريق الذئاب.

 

وإدارى اللقاء طاقم تحكيمى مكون من: عاطف حسين ويساعده أسامة السيد ومحمد عاطف الزناري ومعهم محمود رشدي حكما رابعا ومحمد عباس قابيل حكم فيديو وعمرو عابدين مساعد حكم فيديو.
 

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