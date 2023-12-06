الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التعادل السلبي يحسم موقعة المقاولون والداخلية في ختام الأسبوع الثامن للدوري

المقاولون
المقاولون

انتهت موقعة المقاولون العرب والداخلية ضمن ختام مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز بالتعادل السلبي دون أهداف خلال اللقاء الذى جمع الفريقين الليلة على  ستاد عثمان أحمد عثمان  بالجبل الأخضر، ولم تشهد المباراة أى لمحة فنية من جانب الفريقين وظهر تواضع مستوى فريقي الذئاب والداخلية على مدار شوطي اللقاء.

بهذه النتيجة المقاولون العرب رفع المقاولون رصيده إلى 4 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، تعادل في أربعة وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفًا آخر.

أما الداخلية رفع رصيده إلى 6 نقاط جمعهم من 8 مباريات حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في ثلاثة مباريات وخسر 4 مباريات وسجل 3 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفا.

ولعب المقاولون بقيادة شوقى غريب بتشكيل مكون من: عامر عامر في حراسة المرمى، لؤي وائل وفاروقا نور الدين وجوزيف أوشايا ومحمد شوقي وأحمد الشيمي وأحمد علاء وعمر فتحي سافيولا وعماد ميهوب وعبد الرحمن خالد جبنة وأمادو أنياص.

بينما الداخلية تحت قيادة هيثم شعبان  بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود الزنقلي

خط الدفاع: كريم يحيى - أحمد عماد - محمد عطوة - إيهاب سمير

خط الوسط: ألان كامبادي - محمد شداد - محمود حسونة - محمود عبد العزيز

خط الهجوم: أحمد سيد غريب - مهاب ياسر.

هذه النتيجة لم ترضى طموح الفريقين وخاصة المقاولون العرب الذى لعب على أرضه وكان يأمل في تحقيق الفوز والابتعاد مبكرًا عن منطقة الخطر وتحسين موقفه في جدول المسابقة خاصة وأن لقاء الداخلية يعد من المواجهات السهلة بالنسبة لفريق الذئاب.

وإدارى اللقاء طاقم تحكيمى مكون من: عاطف حسين ويساعده أسامة السيد ومحمد عاطف الزناري ومعهم محمود رشدي حكما رابعا ومحمد عباس قابيل حكم فيديو وعمرو عابدين مساعد حكم فيديو.

محمود الزنقلي المقاولون الداخلية المقاولون العرب والداخلية ستاد عثمان أحمد عثمان

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