الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" ينظم مؤتمرًا حاشدًا فى البحيرة لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

نظم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، مؤتمرا جماهيريًا حاشدا قرية البلاكوس التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، وذلك في إطار خطواته لدعم مرشحه الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية.

وذلك وسط حضور غفير من أبناء القري والنجوع والعمد والمشايخ بمركز كوم حمادة، وبإشراف وحضور أحمد محمد حمودة عضو الهيئة العليا وأمين عام حزب المصريين الأحرار بالبحيرة، وياسر خاطر عضو الهيئة العليا أمين مركز بدر، عبده الفرلي أمين بكفر الدوار، وهيئة مكتب المحافظة، ومنهم الدكتور علاء الدين رشدي أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة، سعيد عبداللا مسئول الإعلام بالمحافظة، عمر الخولي أمين الشباب، مينا مجدى وياسر الزمراني، جلال رشوان.

شارك بالحضور الدكتور محمد رفعت الإمام أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة دمنهور، والنائب البرلمانى اللواء سليمان خليل، صابرين حجازي أمين سر التدريب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور محمد غنيم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

txt

"المصريين الأحرار" يُطلق مؤتمرًا نوعويًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

txt

رئيس حزب المصريين الأحرار: ما يحدث فى غزة ما هو إلا تصفية عرقية

كما حضر المؤتمر الدكتور محمد رفعت الإمام مستشار الأمن القومي في مجال الأقليات والمذاهب المعاصره عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، والقس لوكاس ابراهيم ممثل كنيسة كوم حمادة، والشيخ محمد موسى حسن شيخ معهد كوم حماده الأزهري، وممثلا عن الأزهر الشريف، ونقيب الفلاحين صبري الشافعي.

وقال أحمد حمودة أمين حزب المصريين الأحرار بالبحيرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الأجدر على قيادة البلاد خلال الفترة المقبلة فى ظل الظروف والتحديات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى دور مصر الرائد لمساندة الأشقاء في الأزمة الفلسطينية ولولا صمود الدولة المصرية لبات الحال غير الحال.

وأضاف أن قوة الدولة المصرية وقيادتها السياسية وحكمة الرئيس السيسي في إدارة الموقف والحفاظ علي الأمن القومي المصري، ورفضه القاطع تهجير الأشقاء في غزة والحفاظ على حقوق الفلسطينيين كان محل تقدير وإشادة الجميع.

ووصف الانتخابات الرئاسية بأنها العيد الذى يتعين رد الجميل خلالها بالنزول والاقتراع واختيار الأجدر والأقدر بحماية وإدارة البلاد، وهو الرئيس السيسي الذي كان سباقا في الاستجابة لرغبة الشعب وحافظ علي هوية الوطن ومقدراته من الضياع.

545454
545454
566665
566665
585858
585858
595959
595959
5757575
5757575
المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل السيسي الانتخابات الرئاسية عمر الخولي

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. "الأرصاد" تُحذر المواطنين من ظاهرتين جويتين غدًا الخميس

عاجل| شبورة خفيفة وأمطار متوسطة.. "الأرصاد" تكشف طقس الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية