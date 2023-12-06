«السلع التموينية» تعلن عن ممارسة لشراء القمح من جميع المناشئ

أعلنت الهيئة العامة للسلع للتموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجه بكراسة الشروط.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن الشحن من 10 إلى 20 يناير 2024 و/أو من 21 إلى 31 يناير 2024.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة أن تقدم أسعار العروض FOB على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوما وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يوما، وتتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة (يجب التزام المورد بتقديم السعرين).

ولفتت إلى أن جلسة فض المظاريف والبت، غدا الخميس، بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.

كانت قد عقدت البورصة المصرية للسلع، الأربعاء الموافق 16ديسمبر، جلستها رقم 99، للتداول على سلعة القمح المستورد لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص، لتوفيره بسعر عادل.

حيث تخصص البورصة المصرية للسلع جلساتها يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، للتداول على سلعة القمح المستورد، بهدف إتاحة السلع الاستراتيجية بسعر مناسب.

وتطرح وزارة التموين، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، القمح المستورد لمطاحن القطاعين العام والخاص، بشكل دوري عبر منصة البورصة المصرية للسلع، بسعر 12 ألف جنيه للطن.

وأكدت وزارة التموين انتهاء الجلسة رقم (98) للبورصة المصرية للسلع، على سلعة القمح المستورد الأحد الماضي بنجاح مع استمرار الطرح على التوالي لسلعة القمح المستورد.

وقد قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بطرح كمية 5،000 طن قمح مستورد للبيع لمطاحن القطاعين الخاص والعام بسعر 12،000 جنيه مصريا للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع.

يذكر انه قد تم تنفيذ عدد 42 عملية شراء بالفعل بإجمالي كمية قدرها 4،093.056 طن، وقد بلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع 96 طلبا، بإجمالي كمية قدرها 14،966.400 طن.