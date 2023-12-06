الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إدريس: سباحو مصر يتألقون في أول أيام البطولة الإفريقية محققين 14 ميدالية متنوعة

أبطال السباحة
أبطال السباحة

قال المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى للسباحة ، وعضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الأفريقى والدولى إن منتخبنا الوطنى للسباحة القصيرة للناشئين تصدر جدول ترتيب الدول المشاركة فى البطولة الأفريقية التى تستضيفها موريشيوس حتى 11 ديسمبر الجارى، فى الوقت الذى احتل منتخبنا الوطنى للناشئات المركز الثانى فى أول أيام البطولة أيضا الناشئين والثاني، وحقق أبطال مصر 14 ميدالية متنوعة، بواقع 4 ميداليات ذهبية، و6 فضية، و4 ميداليات برونزية.

وأضاف إدريس أن الميداليات الذهبية حققها السباحون عبد الرحمن عمرو فى سباق 100 متر ظهر، ولميس السكري فى سباق 1500متر حرة، ومحمد وليد  فى سباق 50 متر فراشه، وفريق منتخب مصر فى سباق تتابع 4 × 100 حرة أولاد وضم السباحين إبراهيم شمس الدين، ومحمد أيمن، ومحمد ياسر، وعبد الله نصر 

وفاز بالفضة كل من سارة وليد فى سباق 100 متر ظهر، وعبد الله نصر فى سباق 50 متر فراشة، ومحمد أيمن فى سباق 400 متر حرة،جاسمين عيسي فى سباق 400 متر متنوع، وأحمد هاني فى سباق 100 متر صدر، وفريق منتخب مصر فى سباق تتابع 4 × 100  حرة بنات، وضم الفريق السباحات سارة السمان، وكارين إليا، ولوجين عمرو، ونادين كريم

أما الميداليات البرونزية ففاز بها محمد ياسر فى  سباق 400 حرة، 

ونادين كريم فى سباق 50 صدر، 

ونادين أمين فى سباق 400 متنوع 

آدم بيبرس فى سباق 100 متر صدر.

ويضع الاتحاد المصري للسباحة كل تركيزه في تلك البطولة لتحقيق نتائج إيجابية واستكمال سلسلة الانجازات التي تحققت في الفترة الماضية خاصة وأن هناك العديد من المسابقات القارية على المستويات السنية المختلفة على الأبواب وتحتاج لتركيز اللاعبين بشكل كبير وتذليل كل العقبات.

للسباحة الاتحادين الأفريقى والدولى موريشيوس البطولة الأفريقية ميداليات ذهبية

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تُحذر المواطنين من ظاهرتين جويتين غدًا الخميس

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. توقف الملاحة فى قناة السويس الجديدة بعد اصطدام سفينة حاويات.. والهيئة تتعامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية