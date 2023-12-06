مواطنة: الدولة المصرية تساند الأشقاء الفلسطينيين حكومة وشعبًا

أعربت المواطنة شيماء عادل، عن حزنها لما يقوم به قوات الإحتلال الإسرائيلي في الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية على مدار قرابة شهرين.

وتابعت أنه في ظل صمت دولي لما يحدث من مجازر في حق الشعب الفلسطيني مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي وعمليات القتل والابادة الجماعية التي ينتهجها.

وأضافت خلال فيديو مصور لـ"الدستور"، رصد أراء المواطنون في الشارع المصري أن مصر قامت بدور كبير حكومة وشعبًا لمساندتهم من اليوم الأول حيث تولت مهمة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والضغط على حكومة الاحتلال للقبول بالهدنة وكذلك الشعب المصري الذي يتضامن مع أشقائه الفلسطينيون على مدار التاريخ.

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت يوم السبت الماضي، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة واستمرار العمليات العسكرية يمكن أن يجعلها تخرج عن السيطرة.

رفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس السيسي على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

قال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام إن مصر أكدت على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم للأراضي المصرية في سيناء.

أضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".