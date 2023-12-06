رئيس مجلس إدارة مصنع صقر: الجناح المصري محط أنظار معظم زوار "إيديكس"

قال المهندس وائل سليمان، رئيس مجلس إدارة مصنع صقر، إن الهيئة العربية للتصنيع تضم 14 مصنع وشركة، وتغطي الهيئة معظم المتطلبات الدفاعية للقوات المسلحة.

التطور التكنولوجي في “إيديكس”

وأكد المهندس وائل سليمان، خلال حواره لكاميرا “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن مصنع صقر تم إنشاءه عام 1945 وتم انضمامه في السبعينات للهيئة العربية للتصنيع.

وتابع:" يتم عرض منتجات جديدة في معرض ايديكس في الجناح المصري، ولهذا الإقبال على الجناح المصري في النسخة الثالثة من المعرض كثيف للغاية".

وأشار إلى، أن مصنع صقر يحرص دائمًا على توطين التكنولوجيا الدفاعية الحربية في المصنع، مع الحرص أيضًا على التطوير المستمر لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي.

الجناح المصري

واستطرد:" الجناح المصري محط أنظار معظم الزوار الذين يقومون بزيارة معرض إيديكس، وذلك لما به من معدات عسكرية تكنولوجية حديثة".

وذكر، أن معرض إيديكس على أعلى مستوى من التنظيم والترتيب،ولهذا هناك إقبال كثيف على المعرض هذا العام عن الأعوام الماضية.