الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شعبة المواد الغذائية: "15 يوما والسكر هيتوفر فى الأسواق"

السكر
السكر

أكد أحمد العتابي عضو شعبة المواد الغذائية، انه يوجد أزمة حقيقية فيما يتعلق بتضارب أسعار السكر، مشيرًا إلى أن هناك قلة من التجار من يتحكمون في هذه السلعة، مضيفًا: "خلال 15 يوما السكر هيبقى كتير جدًا ومش هيلاقي اللي ياخده ويشيله".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، أنه:"يوجد أزمة حقيقية في تضارب أسعار السكر، حيث أن المستهلك مش عارف هيشتري بأي سعر".

وشدد على أن الغرفة التجارية ووزارة التموين، يبذلون كل جهودهم للإحكام على كل الأسواق، مشيرًا إلى أن قرارات وزارة التموين تعمل على حل الأزمة في أقرب وقت ممكن، مضيفًا "ولكن هناك تجار شغلتهم الوحيدة هي احتكار المنتجات، وخاصة أن كل سلعة عبارة عن عرض وطلب".

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