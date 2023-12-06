برلمانية: مصر حكومة وشعبا ضد مخططات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

أكدت النائبة شادية الجمل عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن مصر شعبا وقيادة يرفضون مخطط تهجير الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة إلى سيناء رفضا قاطعا، كما أن مصر لن تسمح أو تتخلى عن تراب الوطن الذي أريقت دماء المصريين عليه في حروب كثيرة دفاعا عنه، كما أن مصر لن تقبل بإجبار أبناء غزة على ترك أرضهم.

مخططات صهيونية

وأشارت عضو مجلس النواب في تصريحات ل"الدستور" إلى أن فكرة تهجير الفلسطينيين لسيناء تأتي استكمالا للمخططات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية وتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، فكما أكد الرئيس السيسي أن انتقال الفلسطينيين لسيناء قد ينقل المواجهة لسيناء وإسرائيل مما يعنى الرد الإسرائيلي وبالتالي اتساع دائرة الصراع واضطراب المنطقة ككل.

القوات المسلحة المصرية قوية وقادرة على الدفاع عن أمننا القومي

وأكدت الجمل، أن القوات المسلحة المصرية لن تسمح بأي اعتداء على حدودها ولا على أمنها القومي، مشيرة إلى أنه أهم إنجازات الرئيس السيسي هو تسليح الجيش المصري بأفضل وأكثر الأسلحة تطورا مما يمكنها من مواجهة التحديات المختلفة.

واعتبرت، أن الموقف المصري الثابت لتهجير الفلسطينيين لسيناء أفشل المخططات الصهيونية وأربك حساباتهم.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمات قوية وشرسة على قطاع غزة وحوله لحفرة من جهنم حتى يجبر أبناء غزة على ترك أراضيهم والفرار حفاظا على حياتهم، إلا أن الشعب الفلسطيني يعي تماما المخططات الصهيونية الرامية لتهجيرهم والاستيلاء على كامل الأراضي الفلسطينية وتوسيع رقعة مستوطناته على حساب الحق الفلسطيني التاريخي الثابت والموثق في كل المواثيق والمعاهدات الدولية التى تضرب بها حكومة الاحتلال عرض الحائط وكأنها ترى نفسها فوق كل القوانين والمواثيق الدولية، وذلك نتيجة للدعم الأمريكي والغربي غير المحدود للاحتلال الإسرائيلي.