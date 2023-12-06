الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: مصر حكومة وشعبا ضد مخططات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

النائبة شادية الجمل
النائبة شادية الجمل

أكدت النائبة شادية الجمل عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن مصر شعبا وقيادة يرفضون مخطط تهجير الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة إلى سيناء رفضا قاطعا، كما أن مصر لن تسمح أو تتخلى عن تراب الوطن الذي أريقت دماء المصريين عليه في حروب كثيرة دفاعا عنه، كما أن مصر لن تقبل بإجبار أبناء غزة على ترك أرضهم.

txt

الباز: التحذير المصرى يتجدد يوميًا برفض تهجير الفلسطينيين

مخططات صهيونية

وأشارت عضو مجلس النواب في تصريحات ل"الدستور" إلى أن فكرة تهجير الفلسطينيين لسيناء تأتي استكمالا للمخططات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية وتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، فكما أكد الرئيس السيسي أن انتقال الفلسطينيين لسيناء قد ينقل المواجهة لسيناء وإسرائيل مما يعنى الرد الإسرائيلي وبالتالي اتساع دائرة الصراع واضطراب المنطقة ككل.

txt

الفصائل الفلسطينية تؤكد موقفها ضد تهجير الفلسطينيين من غزة

القوات المسلحة المصرية قوية وقادرة على الدفاع عن أمننا القومي

وأكدت الجمل، أن القوات المسلحة المصرية لن تسمح بأي اعتداء على حدودها ولا على أمنها القومي، مشيرة إلى أنه أهم إنجازات الرئيس السيسي هو تسليح الجيش المصري بأفضل وأكثر الأسلحة تطورا مما يمكنها من مواجهة التحديات المختلفة.

واعتبرت، أن الموقف المصري الثابت لتهجير الفلسطينيين لسيناء أفشل المخططات الصهيونية وأربك حساباتهم.

txt

سيادة مصر "خط أحمر": القاهرة "تفكك حجج" الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمات قوية وشرسة على قطاع غزة وحوله لحفرة من جهنم حتى يجبر أبناء غزة على ترك أراضيهم والفرار حفاظا على حياتهم، إلا أن الشعب الفلسطيني يعي تماما المخططات الصهيونية الرامية لتهجيرهم والاستيلاء على كامل الأراضي الفلسطينية وتوسيع رقعة مستوطناته على حساب الحق الفلسطيني التاريخي الثابت والموثق في كل المواثيق والمعاهدات الدولية التى تضرب بها حكومة الاحتلال عرض الحائط وكأنها ترى نفسها فوق كل القوانين والمواثيق الدولية، وذلك نتيجة للدعم الأمريكي والغربي غير المحدود للاحتلال الإسرائيلي.

قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين سيناء النائبة شادية الجمل

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تُحذر المواطنين من ظاهرتين جويتين غدًا الخميس

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. توقف الملاحة فى قناة السويس الجديدة بعد اصطدام سفينة حاويات.. والهيئة تتعامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطيني.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" في دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية