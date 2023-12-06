الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"سلة الأهلي" تكتسح سموحة 83 - 54 في نهائي دوري المرتبط

الأهلي وسموحة
الأهلي وسموحة

سحق الفريق الأول لكرة السلة بـ الأهلي نظيره سموحة بنتيجة 83-54 في ذهاب نهائي دوري المرتبط، الذي أقيم في صالة حسن مصطفى.

وكان فريق المرتبط قد تغلب على سموحة بنتيجة 78-74 في مباراة الذهاب.

واستهل الأهلي المباراة بقوة ونجح في التفوق بنتيجة 9-2

واستمر تفوق الأهلي ووصل إلى 22-6 بعد 4 ثلاثيات متتالية، قبل أن ينهي الفترة الأولى بالتفوق بنتيجة 25-11.

وفي الربع الثاني استمر تفوق الأهلي الذي نجح في توسيع الفارق إلى 22 نقطة قبل أن يصل إلى 44-25 لصالح المارد الأحمر.

الأهلي استمر في تفوقه خلال الفترة الثالثة لينهي الربع الثالث متقدمًا بنتيجة 66-41.

وفي الفترة الرابعة استمر التفوق ليتسع الفارق إلى 30 نقطة وتصبح النتيجة 79-49.

ويحتاج الأهلي للفوز في إحدى مباراتي المرتبط أو الرجال في الإياب يوم الجمعة المقبل على صالة حسن مصطفى، وفي حال انتصار الأهلي في مباراة من المباراتين يحسم اللقب بشكل رسمي بغض النظر عن نتيجة المواجهة الأخرى.

أما فريق سموحة فيحتاج للفوز في مباراتي المرتبط والرجال من أجل إقامة لقاء فاصل على مستوى الكبار.

وتوّج الأهلي بلقب دوري المرتبط آخر 3 نسخ أقيمت من المسابقة المحلية.

الاهلى كرة السلة دوري المرتبط سموحة الأهلي يكتسح سموحة

مواد متعلقة

الشباب والرياضة تعلن انطلاق مرحلة البراعم من مشروع موهوبي كرة السلة

رسميًا.. اتحاد كرة السلة يحدد موعد طرح تذاكر قمة السوبر بين الأهلى والزمالك

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تُحذر المواطنين من ظاهرتين جويتين غدًا الخميس

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. توقف الملاحة فى قناة السويس الجديدة بعد اصطدام سفينة حاويات.. والهيئة تتعامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطيني.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" في دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية