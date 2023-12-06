"سلة الأهلي" تكتسح سموحة 83 - 54 في نهائي دوري المرتبط

سحق الفريق الأول لكرة السلة بـ الأهلي نظيره سموحة بنتيجة 83-54 في ذهاب نهائي دوري المرتبط، الذي أقيم في صالة حسن مصطفى.

وكان فريق المرتبط قد تغلب على سموحة بنتيجة 78-74 في مباراة الذهاب.

واستهل الأهلي المباراة بقوة ونجح في التفوق بنتيجة 9-2

واستمر تفوق الأهلي ووصل إلى 22-6 بعد 4 ثلاثيات متتالية، قبل أن ينهي الفترة الأولى بالتفوق بنتيجة 25-11.

وفي الربع الثاني استمر تفوق الأهلي الذي نجح في توسيع الفارق إلى 22 نقطة قبل أن يصل إلى 44-25 لصالح المارد الأحمر.

الأهلي استمر في تفوقه خلال الفترة الثالثة لينهي الربع الثالث متقدمًا بنتيجة 66-41.

وفي الفترة الرابعة استمر التفوق ليتسع الفارق إلى 30 نقطة وتصبح النتيجة 79-49.

ويحتاج الأهلي للفوز في إحدى مباراتي المرتبط أو الرجال في الإياب يوم الجمعة المقبل على صالة حسن مصطفى، وفي حال انتصار الأهلي في مباراة من المباراتين يحسم اللقب بشكل رسمي بغض النظر عن نتيجة المواجهة الأخرى.

أما فريق سموحة فيحتاج للفوز في مباراتي المرتبط والرجال من أجل إقامة لقاء فاصل على مستوى الكبار.

وتوّج الأهلي بلقب دوري المرتبط آخر 3 نسخ أقيمت من المسابقة المحلية.