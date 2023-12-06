ما حكم عدم صلاة السنن؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تدعى إيمان، حول أنها تصلى الفجر، ولكنها لا تصلى السنن بعد أداء الفروض؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "الفروض الخمسة هى الواجب أداؤها، وأى تقصير فيها عليه إثم وعقوبة".

وتابع: "السنن سواء الظهر أو الضحى، هى أمر مستحب، وتزيد من الحسنات وترفع الدرجات، وفى حال عدم القيام بها لا يوجد عليها إثم أو عقوبة".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.



وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.