الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شوقي علام لـ"الشاهد": الدولة دعمت دار الإفتاء خلال السنوات الماضية دعما كاملًا

 شوقي علام
 شوقي علام

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن دعم الدولة لملف الإفتاء خلال السنوات السابقة.

وقال مفتي الجمهورية، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "إكستر نيوز": إن الدولة دعمت دار الإفتاء خلال السنوات الماضية دعما كاملًا.

وأضاف: "الدعم كان في إطاره القانوني الموجود لأننا مؤسسة من مؤسسات الدولة، وبناء علي التشعب المختلف للدار في مختلف المحافظات، ومن ناحية التخصيص، ومن كلفه البناء، وكان هناك دعم كبير وملحوظ، وعندما نجد المبني العريق التي بنته الدولة لدار الإفتاء، فخر لمصر، لأنه مبني فخم وعالي المستوي، وكذلك المبني الذي يبني الآن في السويس ومرسي مطروح، وجنوب سيناء، والفيوم، والإسكندري، والمنصورة، وطنطا، وأماكن تتصل بالجمهور بسهولة ويسر".

وتابع: "لذلك نقول الدولة دعمت دار الإفتاء خلال السنوات الماضية دعما كاملًا، وسيستمر في القادم، وأنجزت الدولة مباني للدار لم تنجز في أي عصر من العصور، وهناك بناء من أيام الدكتور علي جمعة، ومبني جديد بجوار مشيخة الازهر الشريف علي مساحة 2000 متر، علي أحدث طراز بنائي، وهناك ثورة عمران لم تحدث إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي".

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا في الحادية عشرة مساء على فضائية "إكسترا نيوز".

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