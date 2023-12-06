إسماعيل هنية لـ"القاهرة الإخبارية": غزة أمام كارثة غير مسبوقة على المستويين الإنسانى والصحى

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه آن للعالم أن يصغي لأنات الشعب الفلسطيني وتضحياته على مدى عقود من الصراع خاضها الشعب الفلسطيني وخاضتها شعوب الأمة العربية وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية في حروب سابقة.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا شك أن العدو الصهيوني عمد منذ بداية هذا العدوان إلى ضرب كل المستشفيات في شمال غزة ومحاصرة مستشفيات جنوب القطاع، ومنع دخول الأدوية والوقود لها، بالإضافة إلى أنه استهدف الأطفم الطبية واعتقل عشرات من العاملين في المنظومة الصحية.

وأوضح أنه بجانب المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في المستشفى المعمداني، فإنه يمكن القول إن جميع المستشفيات شمال قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة، وأهمها مجمع الشفاء الطبي، لا يعمل الآن ولا بخمس الطاقة، والاستهداف الجنوني للمستشفى الأندونيسي ومجزرة مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة، فضلًا عما تتعرض له المستشفيات في جنوب القطاع.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أننا أمام كارثة غير مسبوقة على المستوى الإنساني والمستوى الصحي، في ظل حرمان شمال القطاع من أن تصله المساعدات والعمليات الإغاثية بما في ذلك الاحتياجات الصحية والطبية.