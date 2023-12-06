الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الارتقاء بالتعليم مطلبي من رئيس مصر القادم (فيديو)

المواطن زياد إيهاب
المواطن زياد إيهاب

قال أحد المواطنين ويدعى زياد إيهاب، إنه يعتزم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي تنطلق خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء المقبلين بالتصويت لمن يراه مناسبا للمرحلة المقبلة ويحقق مطالب الوطن والمواطنين في الارتقاء بالدولة وتوفير العيش الكريم والأمن للمصريين.

وأضاف خلال تقرير مصور لـ“الدستور” في الشارع المصري ترصد من خلاله مطالب المواطنين من رئيس مصر القادم أن أبرز ما يطلبه ضبط الأسعار وتشديد الرقابة على التجار المتلاعبين بسعر المنتجات والمتسببين في ارتفاعها بشكل جنوني.

كما أكد على ضرورة اهتمام رئيس مصر القادم بمجال التعليم من خلال توفير الفصول لتخفيف الكثافة الطلابية فيها وتحسين المناهج التعليمية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.

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