الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

كاتب صحفي: شكرًا لـ"الدستور" على مبادرته والانتخابات الرئاسية اختبار وطني

وجّه الكاتب الصحفي محمود مطر الشكر لمؤسسة "الدستور" على إطلاقها مبادرة "صوتك لمصر"، مؤكدًا أنها تأتي في وقتها تمامًا.

وقال مطر، لـ"الدستور": "تحية واجبة لصحيفة الدستور وكتيبتها المبدعة بقيادة الإعلامي محمد الباز على هذه المبادرة التي تأتي في وقتها تمامًا وتهدف إلى تحفيز كل مواطن مصري حر منحاز لوطنه ولثوابته الوطنية لكي يمارس دوره ويؤدي واجبًا من أهم الواجبات الوطنية.

أضاف مطر:"الحضور الكثيف في هذه الانتخابات الرئاسية مهم جدًا لإثراء التجربة الديمقراطية التي نتطلع إلى تعميقها في التربة السياسية المصرية وتعني ترسيخًا لمبدأ المشاركة من الجميع في بناء الوطن ونهضته وتقرير مستقبله.

ووصف “مطر” مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية بأنها "واجب وطني": "تعني أيضا أن الشعب المصري بات مدركًا لضرورة أن يكون كتلة صلبة في الأحداث الوطنية الكبرى بغض النظر عن مواقفه السياسية المختلفة.

أضاف:"أجدني هنا أحث شباب مصر الذين يشكلون الغالبية العظمى من الشعب المصري إلى المشاركة الكثيفة والفاعلة في العملية الانتخابية، فهم من سيواصلون المسيرة وسيحملون الراية وسيحافظون على هذا الوطن في عالم تسوده الحروب والصراعات الكبرى.

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أشار محمود مطر إلى أن المشاركة السياسية تسهم بشكل مؤكد في بناء الشخصية السوية المحبة للوطن المخلصة له، حيث يرى أنه من المؤكد أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها الحدث الأبرز على الساحة هي أبرز تجليات الفعل السياسي الذي نتمنى أن يكون حاضرا دائما في حياة المصريين

وعن دور الإعلام في الانتخابات الرئاسية، قال مطر: "من هنا تبرز أهمية مبادرة الدستور وأهمية أن يكون للاعلام دور حقيقي في إثراء العمل الديمقراطي وتحفيز المواطنين للمشاركة والتعبير والإختيار، وحين تخرج الانتخابات بالصورة المشرفة التي نتمناها جميعا  فسوف تسهم في دفع العمل الوطني بشكل عام سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التنموي.

اختتم مطر حديثه لـ“الدستور” قائلًا:"المشاركة في العملية الانتخابية تكتسب أهمية كبيرة ليس فقط على مستوى الفعل الديمقراطي وإثراء التجربة الديمقراطية ولكن أيضًا على  صعيد أشمل وأهم وهو ترسيخ الاستقرار لتحقيق التنمية ودفع مسيرة الوطن نحو مزيد من التقدم والرفاهية بقيادة رئيس منتخب اختاره الشعب ومنحه الثقة وحمله الأمانة والمسئولية الصعبة.. وبناء على إيماني التام بعظمة الإنسان المصري وعبقرية الشخصية  المصرية اتوقع أن تكون هذه الانتخابات اختبارًا وطنيًا وديمقراطيًا سينجح فيه المصريون بامتياز بمشيئة الله.

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