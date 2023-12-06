جمال زقوت: إصرار إسرائيلي على تنفيذ مخطط التهجير بتدمير الحياة في غزة

قال الدكتور جمال زقوت، رئيس مركز الأرض للدراسات، إن مخطط التهجير لم يتغير لكن الاحتلال ألبسه ثوبا مختلفا، وبدأت الحرب بطلب نزوح السكان، لكن الرفض المصري العربي جعلها تغير من تكتيكها لكنها لا تغير من الهدف.

وأضاف “زقوت” اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الفلسطينيين يرفضون الرحيل ولن يرحلوا، لكن إسرائيل تراهن على أن تنتهي الحرب وقطاع غزة غير قابل تماما للحياة.

وأوضح “زقوت”، أن إسرائيل دفعت أهل الشمال للجنوب، والآن تدفع أهل الجنوب للحدود، ودمرت كل المرافق والبيوت والمستشفيات وكل مظاهر الحياة حتى لا يجد سكان غزا مكانا يعيشون فيه ويقررون الرحيل.

ولفت رئيس مركز الأرض للدراسات، إلى أنه على جميع العرب والمسلمين وضع معادل جديدا لتوازن المصالح مع أمريكا والغرب وتحديد موقف أكثر جذرية أمام ممارسات إسرائيل، التي جعلت الآن الأمن القومي المصري أمام خيارين مهددين له، إما ترك الفلسطينيين يموتون على الحدود أو قبولهم في مصر وتصفى القضية.