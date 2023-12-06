الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جمال زقوت: إصرار إسرائيلي على تنفيذ مخطط التهجير بتدمير الحياة في غزة

جمال زقوت
جمال زقوت

قال الدكتور جمال زقوت، رئيس مركز الأرض للدراسات، إن مخطط التهجير لم يتغير لكن الاحتلال ألبسه ثوبا مختلفا، وبدأت الحرب بطلب نزوح السكان، لكن الرفض المصري العربي جعلها تغير من تكتيكها لكنها لا تغير من الهدف.

وأضاف “زقوت” اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الفلسطينيين يرفضون الرحيل ولن يرحلوا، لكن إسرائيل تراهن على أن تنتهي الحرب وقطاع غزة غير قابل تماما للحياة.

وأوضح “زقوت”، أن إسرائيل دفعت أهل الشمال للجنوب، والآن تدفع أهل الجنوب للحدود، ودمرت كل المرافق والبيوت والمستشفيات وكل مظاهر الحياة حتى لا يجد سكان غزا مكانا يعيشون فيه ويقررون الرحيل.

ولفت رئيس مركز الأرض للدراسات، إلى أنه على جميع العرب والمسلمين وضع معادل جديدا لتوازن المصالح مع أمريكا والغرب وتحديد موقف أكثر جذرية أمام ممارسات إسرائيل، التي جعلت الآن الأمن القومي المصري أمام خيارين مهددين له، إما ترك الفلسطينيين يموتون على الحدود أو قبولهم في مصر وتصفى القضية.

القاهرة الإخبارية مخطط التهجير الرفض المصري العربي قطاع غزة الأمن القومي المصري

مواد متعلقة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: ندعم جهود مصر وقطر لإطلاق سراح الأسرى

“القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعاود تطويق مستشفى الرنتيسى وسط غزة

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات قوية بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية فى خان يونس

الاحتلال: مقتل لواء احتياط وإصابة جندي بجروح خطيرة فى غزة

مسئول فلسطينى: الأوبئة العدو الأكثر فتكًا من الصواريخ الإسرائيلية فى غزة

الحوثيون: مستمرون فى منع السفن الإسرائيلية من الملاحة

المدير التنفيذي للقيادة المناخية للمدن: نسعى لخفض الانبعاثات بالمدن للنصف في 2030

"القاهرة الإخبارية": قصف مكثف على جنوب قطاع غزة ووصول سيارات الإسعاف لنقل المصابين

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تُحذر المواطنين من ظاهرتين جويتين غدًا الخميس

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. توقف الملاحة فى قناة السويس الجديدة بعد اصطدام سفينة حاويات.. والهيئة تتعامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطيني.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" في دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية