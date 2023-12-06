راجمة الصواريخ "رعد 200" تنال إعجاب الجمهور.. وهذه أهم مهامها

يقام في مصر المعرض الدولى للصناعات الدفاعية “إيديكس ٢٠٢٣”، فى دورته الثالثة، الذى تنتهى فعالياته، اليوم، بأرض المعارض، تحضره وفود عسكرية وعارضون من مختلف دول العالم، للاطلاع على أحدث المنتجات العسكرية فى ٢٢ جناحًا دوليًا.

"الدستور" التقت خلال جولتها محمد عيد بكر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي في داخل جناح الوزارة، والذي لفت إلى أنهم يشاركون في معرض إيديكس هذا العام براجمة الصواريخ “رعد 200” التي نالت إعجاب الحضور وقد تم إنتاجها في واحد من مصانع الإنتاج الحربي، وعمل عليها 5 مصانع للإنتاج الحربي، المصنع الرئيسي لها مصنع 200، بالإضافة إلى مصنع 99 ومصنع 144 من ضمن الشركات التي شاركت في تصنيع راجمة الصواريخ، ولدينا أيضا الصلب المدرع وسينا 200.

وعن تفاصيل راجمة الصواريخ، قال بكر إنها تعمل على جنزير سريع الطلقات، يضرب عدد كبير من الصواريخ في وقت واحد، تم تجريبها في ميدان الرماية الخاصة بالإنتاج الحربي، كما أن هناك بحث يعمل على تطويرها وستكون مزود بأنظمة إلكترونية حديثة لضرب الصواريخ عن بعد، التصميم والتنفيذ مصري بنسبة 100%.

وأشار إلى أن “رعد 200” تحتوي على 5 عجلات، مزودة ببابين، تتسع راجمة الصواريخ لطاقم عمل وتتميز بمحرك رباعي الأشواط، كما يتم التحكم داخليا من الكابينة، في حين يعمل نظام الرماية بشكل أحادي أو بنظام الرشقات.

وأضاف بكر أنه ضمن معروضات الوزارة والتي تعرض لأول مرة أيضا القاذف الصاروخي RL812 واحد من الأنظمة الحديثة، وسينا 200 بعد ما تم عرضها في معرض إيدكس السابق، وتم التطوير في سعة الجنود والسرعة، وتستخدم كمركبة قتال وإسعاف، منصة إطلاق صواريخ، هاون، إشارة، حرب إلكترونية، فضلا عن أنها ناقلة ذخيرة.

وتحتوي سينا 200 على مستوى حماية عالي ضد التفجيرات الأرضية، فضلا عن نظام إخماد الحريق، مزودة بشباك حماية من مقذوفات أر بي جي-7، الهدف منه حماية المركبة المدرعة للتهديدات من المقذوفات الحشوة الجوفاء المقذوفات أر بي جي-7 ح ج أثناء العمليات بأقل وزن ممكن للحفاظ على سرعة المناورة وخفة الحركة مع سهولة الفك والتركيب على المركبات، وتم تنفيذ الشباك باستخدام الأحبال المصنعة من ألياف الأرميد والمدعمة بالصلب عند العقد المتقاطعة للأحبال.

وبشأن باقي معروضات وزارة الدولة للإنتاج الحربي، فقد شمل الجناح على مركز قيادة كتيبة رادار مدمج “CRBCP-21A/21B”، والذي يستخدم في استقبال بيانات الرادار الإبتدائي والثانوي وتجميعهم ومعالجة بياناتهم ثم إرسالهم إلى مركز قيادة المستوى الأعلى لإجراء عمليات الدمج والتتبع وتصفية البيانات الردارية المختلفة، تم تصميم وتصنيع المركز بشركة بنها للصناعات الإلكترونية بأحجام مدمجة تتيح سهولة التحرك والإنتقال داخل مراكز القيادة والسيطرة، وتم تصميم المركز بأحدث نظم وأساليب هندسة النظام المتبعة على مستوى العالم وتجعله متميز من حيث الإعتمادية العالية وأعلى مستويات التأمين الفني التي تبدأ من الضمان لمدة ثلاث سنوات ضد عيوب الصناعة.

أما الهاون عيار 120 مم طراز UK2، فمزود بمانع إزدواج التعمير، مزود بعربة جر تسمح بالتحول السريع، ويستخدم مع قوات المدفعية والمشاة بغرض اسكات القوى البشرية ووسائل نيران العدو، فتح ثغرات في حقول الموانع السلكية فضلا عن تدمير التحصينات الميدانية الخفيفة ومخازن الذخيرة.

وكذلك البندقية الآلية الهجومية المطورة عيار 7.62*39 مم، والتى تم تطويرها لزيادة القدرة القتالية للفرد المقاتل عن طريق إضافة أجهزة رؤية نهارية وليلية ودبشك قابل للفرد والطي، قفل للخزنة سهل الاستخدام وغطاء علوي ثابت به بيكاتيني، فضلا عن آلية الضرب على دفعات/ آلية التعمير السريع/ خزنة بوليمرية.