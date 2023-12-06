الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الدولة وفرت سبل الراحة والتيسير كافة على المواطنين للعملية الانتخابية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال رضا القاضي، مواطن مصري، إن المشاركة الانتخابية خطوة مهمة ولابد أن نتعاون من أجل إتمامها بصورة ديمقراطية مشرفه لبلدنا مصر، وأن يعرف العالم أجمع أن المصريين في بلد تحترم أصواتهم وإرادتهم.

وتابع القاضي أن العملية الانتخابية وفرت الدولة لها جميع سبل الراحة والتيسير على المواطنين لتتم بأفضل شكل ممكن، سواء من توفير وسائل انتقال، أو لتوفير سبل الدعم لكبار السن، أو حتى لجان المغتربين، ليشعر كل مواطن أنه في بلد تقدر صوته الانتخابي وتنتظره.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

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