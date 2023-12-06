مؤسستا دار المعارف والقومية للتوزيع تؤكدان حتمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

أكد المشاركون في مؤتمر مؤسستي دارالمعارف والقومية للتوزيع ضرورة مشاركة كل أبناء الدولة المصرية في الانتخابات الرئاسية دعما للوطن والاستقرار السياسي والمجتمعي خاصة في ظل الظروف الراهنة.

كان العاملون في مؤسستي دارالمعارف ومجلة أكتوبر والشركة القومية للتوزيع، قد شهدوا أمس مؤتمرًا حاشدا دعا إليه سعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسستي دار المعارف ومجلة أكتوبر والشركة القومية للتوزيع.

وتحدث في المؤتمر كل من الكاتب الصحفي حلمي النمم وزير الثقافة الأسبق، ومصطفي بكري الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، والدكتور مجدي عاشور أمين عام الفتوي ومستشار وزيرة التضامن، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للطباعة والنشر.

واتفق المشاركون في اجتماعهم على أن مجمل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية تحتاج إلى تضافر واصطفاف كل أبناء الوطن وراء القيادة السياسية التي أدركت منذ اللحظة الأولى مخاطر التهديد الأمني، الذي يواجه الأمن القومي المصري إزاء المشروع الصهيوني لتهجير الفلسطينين لإنهاء القضية الفلسطينية إلى الأبد.

وفي نهاية المؤتمر، أكد الجميع أنهم وراء القيادة السياسية الحكيمة في ما تصبوا إليه من صالح الوطن.

قائمة المرشحين النهائية فى الانتخابات الرئاسية

تضم قائمة المرشحين النهائية في الانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

موعد الانتخابات الرئاسية بالداخل؟

ومن المقرر أن تعقد الانتخابات في الداخل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وتنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ويتم تلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العام يومى الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.

وتعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر فى الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

وحددت الهيئة يومى 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.