الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الباز" عن تهجير الفلسطينيين: مصر تواجه جنونًا ومراوغة سياسية غير طبيعية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

علّق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" على التهجير القسري للفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى الجنوب وتدمير كل أشكال الحياة بالقطاع.

وقال “الباز” في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن قدر مصر في هذه الأزمة التي تفجرت منذ يوم 7 أكتوبر، أن تؤكد على المؤكد وتُثبت المُثبت، وتشير إلى المنطقي.

وأضاف أن الاستشراف المصري منذ اللحظة الأولى لهذه الأزمة كان مهمًا، مؤكدًا أن البيان الأول الذي خرج من القاهرة كان يحذر من التصعيد ومن توسيع دائرة الصراع.

وأكد “الباز” أنه مع مرور شهرين على هذه الأزمة، اتضح أن كل ما قالته مصر يحدث، مشيرًا إلى أن مصر تجد أمامها نوعًا من الجنون غير الطبيعي، ونوعًا من المراوغة السياسية والدبلوماسية على المستوى الدولي فيما يتعلق تحديدًا بقضية تهجير الفلسطينيين ودفعهم إلى جنوب القطاع، تمهيدًا إلى نزوحهم إلى سيناء.

وتابع: "الرئيس أكد أن مسألة التهجير خط أحمر عند المصريين والفلسطينيين أيضًا" مؤكدًا أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأرض المصرية التي لها سيادة كاملة.

الباز تهجير الفلسطينيين غزة قطاع غزة مصر سيناء القاهرة الإخبارية

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