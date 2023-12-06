الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير حملة السيسى: القضية الفلسطينية هى قضية القضايا ولا تفريط فى سيناء

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

أكد المستشار محمود فوزي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن مرشحه يولي اهتمامًا كبيرًا بالقضية الفلسطينية، وينبغي على العالم أن يتحرك لوقف الجرائم الدولية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وقال فوزي، في حواره مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، إن السيسي يعتبر القضية الفلسطينية قضية القضايا، وليست قضية انتخابية، وأن موقفه لا يتغير بسبب الانتخابات، مضيفًا أن السيسي متشرب الأمن القومي حتى النخاع، ولا يقبل بأي تنازلات عن سيناء، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المصرية.

وأشار فوزي إلى أن السيسي كان أول من أوضح أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليس جديدًا، وأنه بدأ مع بداية الاحتلال، وأنه يسعى لإيجاد حلول عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والدولة المستقلة.

وأوضح أن الدولة المصرية تتخذ خطوات ومواقف تعكس وعيها بخطورة المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأنها ترفض هذا الأمر بشكل قاطع، مؤكدًا أن ما يحدث في فلسطين هو جريمة ضد الإنسانية.

وتحدث فوزي، عن دور السيسي في تنمية سيناء، وقال إنه كان وراء إصدار قانون ينظم التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ويحد من تملك الأراضي فيها إلا للمصريين الأصليين، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها القيادة السيسي في تقوية الجيش المصري وتطوير سيناء.

 

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