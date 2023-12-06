البابا تواضروس يترأس العظة الأسبوعية بكنيسة القديس أبي سيفين مصر القديمة

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم اجتماع الأربعاء الأسبوعي، بكنيسة القديس أبي سيفين بمصر القديمة.

ويلقي قداسته العظة الأسبوعية، خلال الاجتماع بحضور الأنبا يوليوس، أسقف عام الخدمات وأسقف كنائس مصر القديمة وتوابعها، بحضور كهنة وشمامسة وخدام الكنيسة.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، قد افتتح خلال الأسبوع الجاري، مستشفى الأنبا تكلا الجديد "مركز القلب الجديد" التابعة لكنيسة القديس الأنبا تكلا بالإبراهيمية، في الإسكندرية، بعد اكتمال أعمال التجهيزات والأجهزة والمعدات الطبية وتجهيز أقسام المستشفى.