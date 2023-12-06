فرنسا تدين القصف الإسرائيلى على جنوب لبنان

أدانت فرنسا القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان الذي أدى إلى مقتل جندي لبناني، أمس الثلاثاء، وإصابة عدد آخر، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير صادر لها اليوم الأربعاء.





ونقلت الصحيفة أن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان قالت إن القصف الذي وقع بالقرب من قرية في جنوب لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل، يمثل المرة الأولى التي يقتل فيها جندي من القوات المسلحة اللبنانية منذ بدء الأعمال العدائية عبر الحدود في أكتوبر.

وتابعت بعثة حفظ السلام للامم المتحدة في جنوب لبنان أصيب ثلاثة آخرون، بحسب بيان للجيش اللبناني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم: تشعر فرنسا بقلق بالغ إزاء الاشتباكات الجارية على الحدود بين لبنان وإسرائيل. تدين فرنسا الغارة الإسرائيلية التي أودت بحياة أحد أفراد القوات المسلحة اللبنانية، وترسل تعازيها الصادقة إلى ذوي الضحية.

وفي بيان نادر صدر يوم الثلاثاء، قال الجيش الإحتلال الإسرائيلي إنه "يأسف على الحادث" وقال إن قواته "تعمل على تحييد تهديد ملموس تم تحديده" في موقع إطلاق ومراقبة تابع لحزب الله على طول الحدود..

وتابع الجيش الاحتلال إنه عثر على مستودع أسلحة كبير “في قلب السكان المدنيين” في غزة.

ووصف بيان للجيش الاحتلال المستودع بأنه “أحد أكبر مستودعات الأسلحة في قطاع غزة”، وقال إنه “عُثر عليه بالقرب من عيادة ومدرسة” في شمال الأراضي الفلسطينية، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

واضاف: واحتوى المستودع على مئات صواريخ آر بي جي ومنصات إطلاق من مختلف الأنواع، وعشرات الصواريخ المضادة للدبابات، وعشرات العبوات الناسفة، والصواريخ بعيدة المدى الموجهة نحو وسط إسرائيل، وعشرات القنابل اليدوية والطائرات بدون طيار، مشيرا إلى أن بعضها تم تدميره في الموقع وأرسل البعض الآخر لمزيد من التحقيق.