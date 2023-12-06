الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا تدين القصف الإسرائيلى على جنوب لبنان

قصف جنوب لبنان
قصف جنوب لبنان

أدانت فرنسا القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان الذي أدى إلى مقتل جندي لبناني، أمس الثلاثاء، وإصابة عدد آخر، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير صادر لها اليوم الأربعاء. 

 

txt

أملًا فى الحياة.. زواج وحفلات زفاف فى مراكز النازحين بوسط وجنوب غزة


 

ونقلت الصحيفة أن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان قالت إن القصف الذي وقع بالقرب من قرية في جنوب لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل، يمثل المرة الأولى التي يقتل فيها جندي من القوات المسلحة اللبنانية منذ بدء الأعمال العدائية عبر الحدود في أكتوبر.

وتابعت بعثة حفظ السلام للامم المتحدة في جنوب لبنان أصيب ثلاثة آخرون، بحسب بيان للجيش اللبناني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم: تشعر فرنسا بقلق بالغ إزاء الاشتباكات الجارية على الحدود بين لبنان وإسرائيل. تدين فرنسا الغارة الإسرائيلية التي أودت بحياة أحد أفراد القوات المسلحة اللبنانية، وترسل تعازيها الصادقة إلى ذوي الضحية.

وفي بيان نادر صدر يوم الثلاثاء، قال الجيش الإحتلال الإسرائيلي إنه "يأسف على الحادث" وقال إن قواته "تعمل على تحييد تهديد ملموس تم تحديده" في موقع إطلاق ومراقبة تابع لحزب الله على طول الحدود..

وتابع الجيش الاحتلال إنه عثر على مستودع أسلحة كبير “في قلب السكان المدنيين” في غزة.

ووصف بيان للجيش الاحتلال المستودع بأنه “أحد أكبر مستودعات الأسلحة في قطاع غزة”، وقال إنه “عُثر عليه بالقرب من عيادة ومدرسة” في شمال الأراضي الفلسطينية، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

واضاف: واحتوى المستودع على مئات صواريخ آر بي جي ومنصات إطلاق من مختلف الأنواع، وعشرات الصواريخ المضادة للدبابات، وعشرات العبوات الناسفة، والصواريخ بعيدة المدى الموجهة نحو وسط إسرائيل، وعشرات القنابل اليدوية والطائرات بدون طيار، مشيرا إلى أن  بعضها تم تدميره في الموقع وأرسل البعض الآخر لمزيد من التحقيق.

غزة ارتفاع عدوان شمال غزة الاحداث

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. توقف الملاحة فى قناة السويس الجديدة بعد اصطدام سفينة حاويات.. والهيئة تتعامل

عاجل| التأكيد على رفض التهجير.. واستمرار الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطني

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

د. منى حلمى

اختناق

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية