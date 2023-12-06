جامعة بنها: إجراء الكشف الطبي على 371 حالة في قافلة طبية بكفر شكر

نظمت جامعة بنها قافلة طبية بقرية المنشأة الكبرى بمدينة كفر شكر بالقليوبية، وذلك لإجراء الكشف الطبي بالمجان على المواطنين من أجل إشاعة الرضا بينهم بجهود وإنجازات الدولة والعمل على راحتهم وخدمتهم.

جاءت القوافل برعاية د.ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

وشارك في القوافل أطباء في تخصصات الباطنة، والأطفال، والرمد، والمخ والأعصاب، والعظام، والأنف والأذن، والمسالك، والجراحة العامة، والجلدية، والنساء.

وقامت القوافل بتوقيع الكشف علي 371 حالة من أهالى كفر شكر، وقرية المنشأة الكبرى وصرف العلاج مجانا، إضافة إلى تحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

أكد د.عمرو الدخاخنى استشارى أمراض الكلى والمسالك البولية المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها أن المستشفى الجامعى تقوم بجهد كبير فى خدمة المنظومة الطبية داخل المحافظة واستقبال وعلاج حالات من المحافظات المجاورة وتقديم كافة الرعاية الصحية والطبية اللازمة من خلال أطقم طبية عالية المهارة جعلت المستشفى الجامعى ببنها فى مصاف المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية وتستقبل يوميا مايقرب من 2200 حالة مرضية تقدم لهم الخدمة الطبية على أكمل وجه تتفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها، أنه يوجد تعليمات واضحة لكافة الاطقم الطبية والتمريض والإداريين بمستشفيات الجامعة بحسن استقبال ومعاملة جموع المرضى من داخل وخارج المحافظة وتقديم كافة الخدمات والامكانيات الطبية والصحية اللازمة لهم والعمل على راحتهم وخدمتهم حتى مرحلة التماثل للشفاء والخروج من المستشفى.