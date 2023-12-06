الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل اطلاق "القاهرة" اسم عادل إمام على أحد كباري المحافظة

الفنان عادل إمام
الفنان عادل إمام

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، رئيس وحدتي المتابعة المركزية وإدارة الأزمات، إن المحافظة وافقت على اطلاق اسم الفنان الكبير عادل إمام على كوبري السكة البيضاء بطريق محور صلاح سالم بحوار دار المركبات.

وأضاف عوض، لـ" الدستور" أن إطلاق اسم الفنان عادل إمام على الكوبري؛ جاء تخليدًا لمشواره الفني كرمز من رموز الدولة المصرية.

اطلاق أسماء من شهداء الوطن ورموزه على عدد من المشروعات 

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على اطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التى تنفذها الدولة وهم اسم العميد ابراهيم الرفاعي علي كوبرى العاشر سابقا بحي المعادي، واسم الفريق محمد سعيد الماحي على الكوبري الواقع بطريق صلاح سالم اعلى طريق الفسطاط جنوب نادي الابطال بمصر القديمة، وإطلاق اسم  المستشار عبد المجيد محمود على محور شمال شارع ٩ بالمقطم، وإطلاق اسم الفنان عادل امام علي الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات.

كما وافق المجلس على إطلاق اسم البطل الشهيد رائد شرطة محمد أنور جمعة عبد الكريم على مدرسة الهلال الأحمر التجريبية لغات بإدارة البساتين التعليمية، والبطل الشهيد مقدم شرطة احمد كمال شعلان على شارع الرشاد بحى المطرية، والبطل الشهيد ماجد أحمد عبد الرازق على الطريق الذى يربط محور الأوتوستراد بمحور حسب الله الكفراوي بالبساتين، والبطل الشهيد مساعد شرطة محمد على صابر على على شارع سليمان عبد الجواد بحدائق القبة، والبطل الشهيد شريف حجاج مناع على مدرسة السلحدار بمصر الجديدة، واسم م. حسن رشدان على الشارع المار بأرض حديقة المشتل بمصر الجديدة، واسم د. ياسين عبد الغفار على شارع عمارات هيئة التصنيع المتفرع من مكرم عبيد بشرق مدينة نصر.

الفنان عادل إمام كوبري السكة البيضاء طريق صلاح سالم محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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