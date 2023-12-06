وكيل تعليم الوادى الجديد يلتقى مجلس الأمناء والمعلمين بالمحافظة

التقى سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد مجلس الأمناء والمعلمين بالمحافظة، برئاسة د.محمد خليل نصر الله ونائب المجلس السيد ناصف أنيسى؛ استعدادًا للانتخابات الرئاسية.

واستهل وكيل تعليم الوادي الجديد اللقاء بالترحيب بالحضور، معربًا عن امتنانه وتقديره للجميع لما يقدمونه من دعم لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة.

وخلال اللقاء أكد الحضور المشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لمواصلة رحلة العطاء لوطننا الغالي، فضلاً عن تكثيف التوعية لدى أطياف المجتمع بضرورة المشاركة بهذا العرس الانتخابى.

وتطرق اللقاء لعرض مجموعة من الرؤي والأفكار الخاصة بالعملية التعليمية وطرح مجموعة من التساؤلات، ومناقشتها من الحضور ومجموعة من المشكلات بهدف العمل على حلها.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى الدور المهم والحيوى لمجالس الأمناء فى تفعيل المشاركات المجتمعية ودعم العملية التعليمية لتحقيق أهدافها، موجها شكره وتقديره لجميع الحضور، وما شهدته الجلسة من روح التعاون الجاد من أجل الارتقاء والنهوض بالعملية التعليمية على أرض المحافظة.