صحة ومستشفيات أسيوط تبحث استعدادات طواقمها للانتخابات الرئاسية

ترأس د.محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط اجتماعًا موسعًا ضم أعضاء غرفة العمليات المركزية بديوان مديرية الصحة بأسيوط ومديري الإدارات الفنية ومديري الإدارات الصحية، مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ومديري الوقائي ومديري الترصد.

مناقشة الخطط المختلفة للمديرية طوال ايام الإنتخابات

وناقش الدكتور محمد زين أوجه الخطة المختلفة للمديرية طوال ايام الانتخابات من خلال زيادة عدد الأطقم الطبية بالأقسام الحرجة بالمستشفيات والأطقم المعاونة لهم وتفعيل خطة الطوارئ بالمستشفيات على مدار الـ24 ساعة خلال أيام الانتخابات والتأكد من توفير الأدوية ومستلزمات الطوارئ مع التأكيد على المتابعة علي مدار اليوم والتنسيق مع بنك الدم الإقليمي لتأمين احتياطي كاف من فصائل الدم المختلفة ووجود رصيد كافي بالمستشفيات.

يأتي هذا بالإضافة إلى مراجعة مخزون الأكسجين بالمستشفيات والتأكد من تشغيل مولدات الكهرباء بالمنشأت الصحية والتنسيق بين غرفة العمليات وغرفة الأزمات بالمديرية ومرفق إسعاف المحافظة حال حدوث أي حوادث.

أشار الي التنبيه مشددًا علي وقف جميع الأجازات للفريق الطبي طوال أيام الانتخابات والتيسير علي الفريق الطبي في توجههم للمقرات الانتخابية وحصولهم علي حقوقهم الدستورية من خلال تقسيم العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية ومتابعة أعمال التأمين الطبي لمقار الاقتراع في مراكز المحافظة.

خلال الاجتماع، وجه وكيل صحة أسيوط مديري إدارات الثقافة الصحية والإعلام السكاني والعلاقات العامة وخدمة المواطنين بعقد عدة ندوات توعوية بمختلف المنشآت الصحية والميادين العامة وأماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات وذلك على مدار الأيام القادمة بدأ من اليوم علي ان تتناول الندوات أهمية المشاركة الفعالة لكافة فئات المجتمع في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتباره واجبًا وطنيًّا وحق أصيل لكل مواطن مصري، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها الدولة المصرية، هذا إلى جانب ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها أثناء المشاركة الانتخابية؛ من أجل الوقاية من انتشار الأمراض التنفسية المُعدية وخاصة في ظل التقلبات الجوية.

وأكد وكيل صحة أسيوط أن المديرية قامت بوضع خطة تأمين طبي شاملة خلال فترة الإنتخابات الرئاسية شملت جميع المنشآت الصحية بالمحافظة، لافتًا الى التنسيق الكامل مع مختلف أجهزة المحافظة وذلك للعمل على تذليل اي صعوبات او عقبات أمام المواطنين.

أضاف زين خلال حديثه انه سيتم نشر عدد من سيارات الإسعاف في الأماكن المحددة التي تشهد ازدحامًا كبيرًا للناخبين وكذلك توفير سيارات إسعاف للمرور على اللجان الانتخابية بصورة مستمرة، بالتنسيق مع هيئة الإسعاف، موضحًا انه سيتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منشآت القطاع الصحي بالمحافظة خلال فترة الانتخابات.

وحث وكيل وزارة الصحة العاملين بالقطاع الصحي وكذلك جميع أهالي المحافظة على ضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الإنتخابي لافتًا إلي أهمية ممارسة كل مواطن لحقه الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية.

أشار المعتصم بالله السيوطي، نائب مدير إدارة المتابعة، مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة الي أن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة قام بتشكيل فرق للانتشار السريع وهي عبارة عن فرق من الطب العلاجي والوقائي بمختلف مراكز ومدن أسيوط تعمل على مدار الساعة للتدخل السريع في حال وجود اي مشكلة صحية تحتاج للإنقاذ السريع في أي مكان كما تم تشكيل غرفتي العمليات والأزمات والطوارئ وانعقادها بصورة دائمة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين ومتابعه سير العمل لحظة بلحظة اثناء فترة الانتخابات وتذليل أي عقبات او صعوبات قد تطرأ أثناء العملية الإنتخابية.

وأكد السيوطي أن الانتخابات الرئاسية بمحافظة أسيوط سوف تجري داخل 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة إلى جانب 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلًا عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.

أضاف السيوطي أن لجان الوافدين تتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط.

جانب من اجتماع وكيل وزارة الصحة بأسيوط

جانب من اجتماع وكيل وزارة الصحة بأسيوط

جانب من اجتماع وكيل وزارة الصحة بأسيوط