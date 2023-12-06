رئيس وزراء اليابان يطالب نتنياهو بضرورة تقليل الخسائر بين المدنيين في غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس وزراء اليابان طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة تقليل الخسائر بين المدنيين في غزة.

وقال متحدث الحكومة الإسرائيلية، إن عملياتنا في غزة أدت بالفعل لخفض القدرات العسكرية لحماس، زاعما أن نصف قادة حماس قتلوا في غزة.

ارتفاع عدد القتلى المدنيين والأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة

دفع ارتفاع عدد القتلى المدنيين والأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة إدارة بايدن إلى تغيير صارخ في خطابها تجاه حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية.

لقد خرج تنصل البيت الأبيض المتعجرف من "رسم خطوط حمراء" لإسرائيل في غزة؛ وقد جاءت هذه الدعوات الصريحة للقانون الدولي والحاجة إلى الحد من الخسائر في صفوف المدنيين إلى الحد الأدنى.

وحذر وزير الدفاع لويد أوستن من أن إسرائيل تخاطر باستبدال "نصر تكتيكي بهزيمة استراتيجية" إذا فشلت في حماية المدنيين، وبالتالي "دفعهم إلى أحضان العدو".

وفي موقف أكثر صرامة، قالت نائبة الرئيس كامالا هاريس، في كلمة ألقتها في قمة المناخ COP28 في دبي، إن "عددا كبيرا للغاية من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا"، وأضافت: "يجب احترام القانون الإنساني الدولي".

ولكن هذه اللهجة المتغيرة لم تكن مصحوبة بتحول جوهري في السياسات ــ الأمر الذي أثار الشكوك بين المنتقدين حول مصداقية التصريحات الرسمية الأميركية بشأن المذبحة الجارية.

وبحسب ما ورد قال أنتوني بلينكن للمسؤولين الإسرائيليين الذين أظهروا له خططًا لقتال واسع النطاق في جنوب غزة سيستمر عدة أشهر أخرى، "ليس لديكم هذا القدر من الفضل".

ومع ذلك، بالنسبة لمنتقدي الإدارة، فإن البيت الأبيض هو الذي يخسر المصداقية.

وبحسب الصحيفة البريطانية فقد غير البيت الأبيض لهجته تجاه إسرائيل ولكن هل هذا مهم في الممارسة العملية، مشيرا إلى أنه من المهم من الناحية العملية.