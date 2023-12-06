الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قادرة على تنفيذ جميع المهام القتالية.. معلومات عن الفرقاطة المصرية الجبار (فيديوجراف)

الفرقاطة
الفرقاطة

تتميز الفرقاطة "القهار" طراز (MEKO-A200) والتي تعد الثانية التي تسلمتها القوات المسلحة المصرية يوم الاثنين الماضي، بعدة خصائص حيث أنها تتميز بأنها طراز (MEKO-A200) وجرى بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم أبرز معلومات عن الفرقاطة المصرية الجبار.

txt

السيسى يدشن الفرقاطة المصرية "الجبار".. وخبير عسكرى يكشف أهميتها ومميزاتها (فيديو)

txt

الرئيس السيسى يشهد تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار" عبر الفيديو كونفراس

تسلمت القوات المسلحة الفرقاطة الثانية طراز (MEKO-A200) التى جرى بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية، إيذانًا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية، يأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية وتطويرها، وفقًا لأحدث النظم القتالية العالمية.

ورفع الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، العلم المصري على الفرقاطة "القهار" التى تعد الثانية من أصل أربع فرقاطات طراز (MEKO-A200 ) جرى التعاقد عليها بين مصر وألمانيا، وذلك خلال احتفالية أقيمت بمدينة (Bremerhaven) الألمانية، بحضور عدد من قادة القوات البحرية المصرية والألمانية، والسفير المصرى بألمانيا، والملحق العسكرى المصرى بألمانيا، وعدد من ممثلى الشركة الألمانية (TKMS) المصنعة للفرقاطة "القهار".

وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة، نقل خلالها تحية الرئيس عبدالفتاح السيـسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات البحرية الألمانية وشركة (TKMS)، معربًا عن تقديره للتعاون المثمر بين القوات البحرية المصرية والألمانية الذى يأتى فى إطار خطة التطوير والتحديث التى يشهدها الأسطول البحرى المصرى لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية ومياهنا الاقتصادية، ودعم القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التى تشهدها المنطقة.

وتمتاز الفرقاطة "القهار" متعددة المهام الجديدة بالعديد من الخصائص التقنية، ومنظومات التسليح الحديثة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحر، مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية، ودعم قدرتها على حماية الأمن القومى المصـرى.

يذكر أن القوات البحرية المصرية تمتلك عنصرًا بشريًا يتميز بالاحترافية فى تنفيذ المهام مما أهله إلى استيعاب القدرة القتالية ومنظومة العمل الفنية للفرقاطة الجديدة فى زمن قياسى، ووفقًا للبرامج المخططة مع الجانب الألماني.

الفرقاطة القهار القوات المسلحة المصرية الفرقاطة المصرية الجبار القوات المسلحة الفرقاطة الثانية

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. "الأرصاد" تُحذر المواطنين من ظاهرتين جويتين غدًا الخميس

عاجل| شبورة خفيفة وأمطار متوسطة.. "الأرصاد" تكشف طقس الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية