الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حزب الله يعلن استهداف موقع الرادار شمالى إسرائيل

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، عن استهداف موقع الرادار الإسرائيلي جنوبي لبنان، وتحقيق إصابات مباشرة.

وقال حزب الله في بيان، إن عناصره استهدفت موقع الرادار الإسرائيلي مقابل بلدتي شبعا وكفرشوبا اللبنانيتين بالأسلحة ‏المناسبة وحققت فيه إصابات ‏مباشرة.

ووفقا للبيان، فإن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلًا في بلدة ميس الجبل بصاروخ، كما تعرض مركز بلدة الفرديس للقصف المدفعي الإسرائيلي دون وقوع إصابات.

وعثر الجيش اللبناني على مجموعة من الصواريخ المعدة للإطلاق في سهل الخيام – مرجعيون جنوبي لبنان، وعمل على تفكيكها قبل إطلاقها باتجاه إسرائيل.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف أطراف بلدتي شيحين والجبين في القطاع الغربي (جنوب لبنان).

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود بين الجانبين توترًا شديدًا وتبادلًا متقطعًا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتأتي تلك الاشتباكات على خلفية الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفًا و248 شهيدًا، بينهم 7112 طفلًا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفًا و616 جريحًا، وفق آخر الإحصاءات المعلنة.

حزب الله الرادار الإسرائيلي لبنان مسيرة طائرة مسيرة

مواد متعلقة

مسئولون أمريكيون يكشفون موعد انتهاء الهجوم البرى الإسرائيلى فى غزة

عاجل.. "الصحة العالمية": غزة تقترب من وضع هو الأحلك فى تاريخ البشرية

أوكرانيا: عملية تدمير محطة النفط البحرية فى القرم "عمل مخطط له"

بيان عاجل لجيش الاحتلال بعد مصرع وإصابة جنود بالجيش اللبنانى

بوتين يحضر قمتى الاتحاد الاقتصادى الأوراسى ورابطة الدولة المستقلة 25 ديسمبر

عاجل.. حماس ترد على مزاعم بايدن بشأن اغتصاب النساء أثناء طوفان الأقصى

مسئولة إسرائيلية: حماس خدّرت محتجزين كى يبدوا "سعداء"

الرئيس الأوكرانى يلغى فجأة خطابه الموجه للكونجرس الأمريكى

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. توقف الملاحة فى قناة السويس الجديدة بعد اصطدام سفينة حاويات.. والهيئة تتعامل

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. التايمز تكشف دور "بلاك ووتر" في خطة إغراق أنفاق غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

هلباوي الاعلام !

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

د. منى حلمى

اختناق

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية