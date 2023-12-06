حزب الله يعلن استهداف موقع الرادار شمالى إسرائيل

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، عن استهداف موقع الرادار الإسرائيلي جنوبي لبنان، وتحقيق إصابات مباشرة.

وقال حزب الله في بيان، إن عناصره استهدفت موقع الرادار الإسرائيلي مقابل بلدتي شبعا وكفرشوبا اللبنانيتين بالأسلحة ‏المناسبة وحققت فيه إصابات ‏مباشرة.

ووفقا للبيان، فإن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلًا في بلدة ميس الجبل بصاروخ، كما تعرض مركز بلدة الفرديس للقصف المدفعي الإسرائيلي دون وقوع إصابات.

وعثر الجيش اللبناني على مجموعة من الصواريخ المعدة للإطلاق في سهل الخيام – مرجعيون جنوبي لبنان، وعمل على تفكيكها قبل إطلاقها باتجاه إسرائيل.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف أطراف بلدتي شيحين والجبين في القطاع الغربي (جنوب لبنان).

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود بين الجانبين توترًا شديدًا وتبادلًا متقطعًا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتأتي تلك الاشتباكات على خلفية الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفًا و248 شهيدًا، بينهم 7112 طفلًا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفًا و616 جريحًا، وفق آخر الإحصاءات المعلنة.