سامح الصريطي آخرهم.. فنانون يرفعون شعار "لا عمر للحب"

تصدر اسم الفنان الكبير سامح الصريطي، الترند بعد ساعات قليلة من إعلان زواجه من المطربة حنان.

وأعلن سامح الصريطي ارتباطه رسميا بالمطربة حنان، مؤكدا أنه لم يفعل شيئا عيبا أو حرام وأن زواجه لم يكن في السر ولكنه لم يجدا وقتا مناسبا للإعلان بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه ربط بينه وبين المطربة حنان قصة حب كللت بالزواج.

سامح الصريطي، لم يكن أول النجوم الذين دخلوا عش الزوجية في سن كبيرة، فسبقه عدد كبير من نجوم الفن والطرب فى مصر والعالم العربى، نرصدهم خلال هذا التقرير:

خالد الصاوى

أعلن دخوله عش الزوجية وهو في عمر الـ49 عاما، بعدما أعلن زواجه من مى صبرى، التى وصفها أنها حب عمره.

مصطفى فهمي

ارتبط بالإعلامية اللبنانية فاتن موسى في عمر الـ 72 عاما ولكن هذه الزيجة لم تستمر طويلا حيث فاجأ الجمهور بطلاقهما.

حسين فهمي

تزوج أكثر من 7 زيحات وتزوج في سن متأخرة وارتبط بعدد من الزيجات وهو في سن السبعين ومنها الفنانة لقاء سويدان ورنا القصيبي وتزوج مؤخرا في عمر الـ 82 عاما من فتاة من خارج الوسط الفني.

الفنان محمد عبده

ارتبط وهو في الستينات من عمره بامرأة فرنسية من أصول جزائرية وكان يبلغ حينها من العمر 62 عاما بينما زوجته في الثلاثينات من عمرها، وكانت هذه الزيجة هي الثانية للفنان الكبير.

سعيد طرابيك

كما تزوج الفنان الكبير الراحل سعيد طرابيك، الذى تجاوز السبعين عاما، من الممثلة الشابة سارة طارق التى تبلغ من العمر 35 عاما وقد أثار هذا الزواج عاصفة من الانتقادات خاصة أنها تصغره فى السن بنحو 40 عاما، ورغم ذلك، أعلن "طرابيك" أنه مقتنع جدا بزواجه من "سارة"، وأنهما عاشا قصة حب كبيرة قبل زواجهما رسميا.

سعيد صالح

أما الكوميديان الراحل سعيد صالح، فقد تزوج من فتاة في الثلاثينيات وتصغره بنحو 35 عامًا تقريبا، وذلك بعد أن انفصل عن زوجته الأولى وأم ابنته الوحيدة، ولكن قبل رحيله عانى الفنان الكبير من خلافات شديدة وقعت بين زوجته الجديدة وابنته هند.

حلمي بكر

كما عاش الملحن الكبير حلمي بكر العديد من قصص الحب والزواج ورغم تخطيه السبعين عاما قام بخطبة فتاة من خارج الوسط الفني تبلغ من العمر 25 عاما.

عادل أدهم



عاش النجم عادل أدهم قصة حب كبيرة مع فتاة شابة تدعى لمياء السحراوى التى كانت ابنه صديقه وكان عمرها 17 سنة بينما كان عمر "أدهم" نحو 50 سنة وظل الزواج مستمرًا حتى توفى الفنان القدير في حين أنها لم تقبل على الزواج بعده مرة أخرى.