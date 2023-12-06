الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صوتك لمصر".. برلماني: المصريون سيظهرون "مسؤولية بناء الوطن" بانتخابات الرئاسة

صقر عبد الفتاح
صقر عبد الفتاح

قال النائب صقر عبد الفتاح، عضو مجلس النواب، إن التصويت في الانتخابات الرئاسية يعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار، موجهًا شكره لمؤسسة "الدستور" على إطلاق مبادرة "صوتك لمصر"، مثمنًا المبادرة ومؤكدا أنها تتماشى مع كل محب لوطنه الغالي مصر.

وأضاف عبد الفتاح، أن المواطن تقع عليه مسؤولية كبيرة في دعم بلده وتحسين صورتها أمام العالم أجمع من خلال هذا الاستحقاق المتمثل في المشاركة والاحتشاد في مراكز الاقتراع، مؤكدًا أن الشعب المصري لديه الوعي السياسي والوطني، وقادر على قيادة الدولة المصرية والاستقرار بها على بر الأمان، فالمواطن يريد أن يحصل على حقوقه كاملة فعليه أيضًا أن يؤدي دوره وواجباته تجاه الوطن على أكمل وجه، وأنه يثق في وعي ووطنية الشعب المصر بكل فئاته.
 
وتابع أن للمشاركة الانتخابية أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان، فإن وجود نهج ديمقراطي وسعي والتزام بالنهوض بالأوطان في كافة الميادين يعمل أيضا على رفع نسبة المشاركة الانتخابية لإدراك الناخب بأهمية صوته في تغيير مصير الشعب، ووضع الوطن في الاتجاه كما أن المشاركة السياسية لا تنبع من مجرد رغبة الناخب في ممارسة حقه الانتخابي، وإنما تنبع من الصحيح.

ويوضح عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، أن وجود وعي سياسي واجتماعي يتشكل تدريجيا داخل المجتمع، والانتخاب يعد أحد مظاهر المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية، إلا أنه كفعل لا يكفي وحده لتحقيق الديمقراطية، والتي يتطلب الوصول إليها تحقيق مصفوفة من الانتخاب.

واختتم بأن المشاركة الانتخابية تعني أن المواطن يدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، وأنه يعرف كيف يختار المرشح صاحب البرنامج الانتخابي الأجدى له، ويحدد أولوياته وفقًا لطموحاته ورؤيته الخاصة، وهو الأمر الذي حرص عليه معهد البحرين للتنمية السياسية في وضعه وصياغته وتنفيذه لبرامجه التدريبية والتوعوية التي يقوم بها، خصوصا وأن المشاركة الانتخابية تعني شعور الناخب والمرشح بالمسؤولية تجاه الأفراد وتجاه المجتمع وتجاه الوطن كله.

عضو مجلس النواب الانتخابات الرئاسية الالتزام بالنهج الديمقراطي أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية وسعي والتزام بالنهوض بالأوطان

مواد متعلقة

صوتك لمصر.. يسرى الديب النزول للانتخابات يعكس عظمة الشعب المصرى أمام العالم

صوتك لمصر.. رئيس مركز شباب زفتى يحث المواطنين على الالتزام بواجب المشاركة الانتخابية

"تعليم الغربية": المشاركة السياسية تعزز الديمقراطية وتسهم في تحقيق التنمية

صوتك لمصر.. منسق حياة كريمة: المشاركة تعزيز للديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر

"صوتك لمصر".. برلماني: المشاركة بالانتخابات تؤكد مبدأ الديمقراطية

لص يلقى حتفه صعقًا أثناء محاولته سرقة أسلاك ضغط عالي في طنطا

منسق حملة التبرع بالدم بالغربية: مصر ستظل الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية

محافظ الغربية يتابع جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. التايمز تكشف دور "بلاك ووتر" في خطة إغراق أنفاق غزة

عاجل.. إحالة المتهمين بالتلاعب فى السلع وبيعها بالسوق السوداء للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث في الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية