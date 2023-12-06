الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صوتك لمصر".. وكيل البابا تواضروس يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

القمص إبرام إميل
القمص إبرام إميل

حث القمص إبرام إميل، وكيل البابا تواضروس الثاني بالإسكندرية، كل أهالي الإسكندرية وشعب الكنيسة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الكنيسة في كل مناسبة وكل استحقاقات جديدة تدعو كل أبنائها للمشاركة فهو دور وطني.

ودعا وكيل البابا جميع أبناء الكنيسة الأرثوذكسية بالمشاركة في الانتخابات قائلًا: "دعوة أن تكون إيجابي، وتشارك في الانتخابات بالايام المقبلة، الكنيسة باستمرار وعلى مر التاريخ  لها دور وطني، وهذا الدور موجود في كل وقت".

وتابع: “أدعو كل شاب وكل شيخ، كل رجل وإمرأة في الإسكندرية أن يشارك بإيجابية ويؤدي دوره الوطني”، متمنيًا أن يعم السلام والتعمير والمحبة  على بلادنا.

واستعدت محافظة الإسكندرية لإجراء الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، بكافة التجهيزات الخاصة ورفع الاستعدادات القصوى بالأجهزة المعنية.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار اللواء محمد الشريف إلى أن إجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، وعدد المراكز الانتخابية تبلغ 351 مركز/ مقر انتخابي يتضمن 35 مركز للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين.

وجرى التأكيد على توفير مقاعد ومظلات باللجان وأماكن وساحات انتظار ووسائل التهوية المناسبة وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بالإضافة متابعة تجهيز مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية، وتزويدها بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مكان مُؤمن للصناديق، وتوفير كافة سُبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين.

القمص ابرام اميل وكيل قداسة البابا تواضروس شعب الكنيسة دور وطني الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

"صوتك لمصر".. محافظ الإسكندرية: الانتخابات الرئاسية عُرس ديمقراطي يليق بمصر (فيديو)

"صوتك لمصر".. وكيل "تعليم الإسكندرية": أصوات المصريين في الانتخابات تمثل تاريخ مصر (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. التايمز تكشف دور "بلاك ووتر" في خطة إغراق أنفاق غزة

عاجل.. إحالة المتهمين بالتلاعب فى السلع وبيعها بالسوق السوداء للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث في الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية