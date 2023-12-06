"صوتك لمصر".. وكيل البابا تواضروس يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

حث القمص إبرام إميل، وكيل البابا تواضروس الثاني بالإسكندرية، كل أهالي الإسكندرية وشعب الكنيسة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الكنيسة في كل مناسبة وكل استحقاقات جديدة تدعو كل أبنائها للمشاركة فهو دور وطني.

ودعا وكيل البابا جميع أبناء الكنيسة الأرثوذكسية بالمشاركة في الانتخابات قائلًا: "دعوة أن تكون إيجابي، وتشارك في الانتخابات بالايام المقبلة، الكنيسة باستمرار وعلى مر التاريخ لها دور وطني، وهذا الدور موجود في كل وقت".

وتابع: “أدعو كل شاب وكل شيخ، كل رجل وإمرأة في الإسكندرية أن يشارك بإيجابية ويؤدي دوره الوطني”، متمنيًا أن يعم السلام والتعمير والمحبة على بلادنا.

واستعدت محافظة الإسكندرية لإجراء الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، بكافة التجهيزات الخاصة ورفع الاستعدادات القصوى بالأجهزة المعنية.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار اللواء محمد الشريف إلى أن إجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، وعدد المراكز الانتخابية تبلغ 351 مركز/ مقر انتخابي يتضمن 35 مركز للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين.

وجرى التأكيد على توفير مقاعد ومظلات باللجان وأماكن وساحات انتظار ووسائل التهوية المناسبة وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بالإضافة متابعة تجهيز مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية، وتزويدها بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مكان مُؤمن للصناديق، وتوفير كافة سُبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين.