الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء نقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية لمقار اللجان غدًا

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيتم نقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية 2024، بداية من غدٍ الخميس، وفقًا للمسافات بقطار الركوب لتوصيلهم للجان.

ولفت "البنداري"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن غرفة عمليات الهيئة ستكون منعقدة بشكل مستمر، جاء ذلك فى المؤتمر الذى عقده المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات، بمقر الهيئة للإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024.


تضم قائمة المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 النهائية كلا من: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

هيئة الوطنية نقل القضاة الانتخابات الرئاسية 2024 قطار الركوب

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