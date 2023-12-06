"الوطنية للانتخابات": إنشاء لجان وافدين فى كل المحافظات بانتخابات الرئاسة

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة أنشأت لجانًا فرعية بكل محافظات الجمهورية للوافدين، للتصويت في غير موطنهم الانتخابي، بعد تلقي الهيئة عددًا من الشكاوى بالمناطق السياحية المتواجد فيها الوافدون.

وأضاف بنداري خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر الهيئة، للإعلان عن كل المستجدات والاستعدادات، أنه تم تحديد مقرات بالتنسيق مع الجهات المعنية التي بها تجمعات مغتربين، وتم الإعلان عنها بموقع الهيئة لجان الوافدين منها محطة مصر بورسعيد بني سويف.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشارحازم بدوي، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين في الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية، على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.