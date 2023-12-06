الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تفتتح مركز خدمة عملاء مياه الشرب في كفر سعد

محافظ دمياط
محافظ دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، صباح اليوم، مركز خدمة عملاء كفر سعد، بحضور الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس الإدارة واللواء أحمد شاهين رئيس الشركة بدمياط.

حيث تفقدت المحافظ والمهندس رسلان المركز الذى جاء على مساحة 200 متر وشهد أعمال إحلال وتجديد، كما اطلعا على ما يقدمه المركز من 49 خدمة لما يقرب من 38000 مشترك بنطاق مدينة ومركز كفر سعد، وكذلك تزويده بقسم خاص لكبار السن وذوي الهمم وأماكن لانتظار المواطنين، حيث يعد المركز ضمن جهود الشركة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر ومتابعة الشكاوي وحلها في أسرع وقت ممكن، ولفتت "محافظ دمياط" إلى أن مراكز خدمة العملاء تحقق رؤية الدولة لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أشارت إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار المشروع القومي العملاق الذي يشهده مركز كفر سعد "حياة كريمة".

وتفقدت المحافظ ورئيس القابضة سيارة خدمات العملاء المتنقلة لخدمة المناطق البعيدة وفقًا لخطة محددة وذلك لتقديم خدمات السداد من خلال الوسائل المختلفة أو شحن عدادات مسبق الدفع وسداد الفواتير.

فيما وقد شهدت محافظ دمياط ورئيس القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اصطفاف معدات الشركة التي يصل إجماليها 63 معدة وسيارة للتعامل مع الأمطار والسيول، حيث اطلعا على خطة تمركز تلك المعدات للدفع بها للتعامل مع أي تداعيات طارئة ورفع تجمعات المياه.

 

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