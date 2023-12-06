رئيس النادي المصري بفرنسا لـ"الدستور": يجب المشاركة الفاعلة فى انتخابات الرئاسة

أكد مختار فهمي العشري رئيس النادي المصري في باريس، أن المصريين في الخارج والجالية المصرية في فرنسا كانت حريضة للغاية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت على مدار ثلاثة أيام، وقد خرجوا ليس لاختيار رئيس بعينه ولكن لدعم مصر.

وأوضح العشري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المصريين في الخارج أكدوا أهمية الوقت الحالي والمسؤولية ودعم الرئيس المنتخب والعملية الديمقراطية وما تمر به البلاد وقد خرجوا لدعم الدولة وليس مرشح بعينه، كذلك شاركوا بقوة من أجل دعم الرئيس القادم فقد شعروا بأهمية الظروف التي تحيط بالدولة.

وقال إن المصريين في الخارج يشعرون بالوطنية والمسؤولية الملقاة على عاتقهم ورسالتهم لإخوانهم في الداخل أن يكونوا على موعد مع الديمقراطية فالفترة الحالية هي فترة أمن وأمان لذا على الناخبين في الداخل دعم مصر والرئيس المنتخب القادم لتوجيه رسالة قوية للعالم وأن مصر دولية ديمقرطية.

وأضاف: "الديمقراطية ممارسة ولا تتباع ولا تشتى فهي ممارسة، لذا على المصريين في الداخل الخروج من أجل دعم المسار الديمقراطي امام العالم، ونحن كما كانت قلوبنا مع مصر وأبنائنا وأحفادنا والجمهورية الجديدة عليهم أيضا الخروج لاختيار رئيس قوي وحازم وحكيم في تصرفاته".

وقال العشري إن المصريين في فرنسا حرصوا للغاية على المشاركة بفعالية رغم البعد الجغرافي عن مقر السفارة للتصويت، وقد شاركوا بكثافة طوال الثلاث أيام المحددة للانتخابات يومي 1 و2 و3 ديسمبر.

ونوه إلى أنهم عقدوا مؤتمرات وفعاليات قوية من أجل حث الناخبين على المشاركة وممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب وكانت السفارة المصرية في باريس داعمة لجهودهم، ولهذا كرموز جاليات عقدوا مؤتمرات من أجل الحشد ودعم الديمقراطية.

مختار فهمي العشري: على الداخل المشاركة بفعالية في الانتخابات

وأشار العشري إلى أن أعين الشر نظرهم نحو مصر ويريدون ان يكون الرئيس القادم منتخب بنسبة قليلة لهذا حينما يتخذ القرار يجب أن يكون يحظى بدعم شعبي قوي، موضحا ان المصريين بالخارج خرجوا بقوة في هذه الانتخابات لان البلاد تعيش ظروف استثنائية مثل حرب غزة فقد حمست الشباب للخروج بنسبة كبيرة لانتخاب من يحافظ على الاستقرار والأمن ومن يكون حكيم للحفاظ على مصر التي تشهد اضطرابات ومخاطر كثيرة من جميع الاتجاهات.

وتابع: "لهذا يجب أن يتم اختيار رئيس يستطيع مجابهة كل هذه الأخطار والتصرف بحكمة وحزم حينما يتطلب الأمر".

واختتم تصريحاته قائلا: "المصريين في الخارج توجهوا للصناديق وضربوا أروع الأمثلة في الوطنية والمشاركة الفاعلة لذا على الداخل ان يكون مدرك للظروف الخارجية وما يجري حول مصر والمشاركة الفاعلة في الانتخابات للتعبير عن رأيهم لاختيار من يحافظ عليهم وعلى أبناءهم وأحفادهم وعلى استقرار مصر وأمنها".