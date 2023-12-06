"مصر الحديثة": دعمنا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات واجب وطني

أكد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن دعم ومناصرة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل واجب وطنى وفرض على كل مصري خاصة في ظل ما تتعرض له مصر من مخاطر ومؤمرات على أمنها القومي.

الاستحاق الوطني والدستوري



وأعرب دعبس، عن ثقته ويقينه في أن الشعب المصرى العظيم بمختلف فئاته وانتماءاته السياسية والأيدلوجية سينتفض للنزول والمشاركة بكثافة في الاستحاق الوطني والدستوري ممثل في تلك الانتخابات والتصويت للرئيس عبدالفتاح السيسي وإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة فى هذا الاستحقاق الانتخابي والواجب الوطني المهم.



وقال رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ فى بيان أصدره اليوم، إن الرئيس السيسي يحمل على عاتقه هموم الوطن والأمة العربية بأسرها ويضع القضية الفلسطينية فى مقدمة أولوياته وعلى أجندة السياسة الخارجية لمصر من خلال تبني رؤية بموجب القرارات الدولية والشرعية الدولية والتي أكدت حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس تلك القرارات والتي بموجبها إعلان الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وأشار دعبس، إلى أن الرئيس السيسي يعمل من أجل الحفاظ على أرواح الأبرياء من أهالي قطاع غزة علاوة على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.



وأضاف رئيس برلمانية مصر الحديثة، أن مصر فى عهد الرئيس السيسى زاد دورها التاريخى وثقلها في الإقليم وزاد دورها والمحورى تجاه جميع القضايا العربية والإقليمية والدولية.



وأضاف دعبس، أن التفاف الشعب المصري بكامل أطيافه وانتماءاته حول الرئيس السيسي يعد رسالة واضحة وقوية للعالم كله تؤكد وعي و حرص المصريين على دعم جهود القيادة السياسية لما يحاك لمصر من أخطار ومخاطر ومن أجل ذلك وللحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها فإن الاختيار الأمثل للمصريين هو تجديد اختيار الرئيس.