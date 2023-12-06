الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر الحديثة": دعمنا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات واجب وطني

الدكتور نبيل دعبس
الدكتور نبيل دعبس

أكد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن دعم ومناصرة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل واجب وطنى وفرض على كل مصري خاصة في ظل ما تتعرض له مصر من مخاطر ومؤمرات على أمنها القومي.

الاستحاق الوطني والدستوري

txt

وكيل صناعة الشيوخ: العالم سيدرك في الانتخابات الرئاسية عظمة المصريين

txt

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بسياحة اليخوت خطوة مهمة لجذب الاستثمارات


وأعرب دعبس، عن ثقته ويقينه في أن الشعب المصرى العظيم بمختلف فئاته وانتماءاته السياسية والأيدلوجية سينتفض للنزول والمشاركة بكثافة في الاستحاق الوطني والدستوري ممثل في تلك الانتخابات والتصويت للرئيس عبدالفتاح السيسي وإعادة  انتخابه لفترة رئاسية جديدة  فى هذا الاستحقاق الانتخابي والواجب الوطني المهم.


وقال رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ  فى بيان أصدره اليوم، إن الرئيس السيسي يحمل على عاتقه هموم الوطن والأمة العربية بأسرها ويضع القضية الفلسطينية فى مقدمة أولوياته وعلى أجندة السياسة الخارجية لمصر من خلال تبني رؤية بموجب القرارات الدولية والشرعية الدولية والتي أكدت حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس تلك القرارات والتي بموجبها إعلان الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


وأشار دعبس، إلى أن الرئيس السيسي يعمل من أجل الحفاظ على أرواح الأبرياء من أهالي قطاع غزة علاوة على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.


وأضاف رئيس برلمانية مصر الحديثة، أن مصر فى عهد الرئيس السيسى زاد دورها التاريخى وثقلها في الإقليم وزاد دورها والمحورى تجاه جميع القضايا العربية والإقليمية والدولية.


وأضاف دعبس، أن التفاف الشعب المصري بكامل أطيافه وانتماءاته  حول الرئيس السيسي يعد رسالة واضحة وقوية للعالم كله تؤكد وعي و حرص المصريين على دعم جهود القيادة السياسية لما يحاك لمصر من أخطار ومخاطر ومن أجل ذلك وللحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها فإن الاختيار الأمثل للمصريين هو تجديد اختيار الرئيس.

رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

رئيس "زراعة النواب" يطالب بتكثيف الجهود العلمية لمواجهة التصحر

برلمانية: مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية غير مسبوقة

رئيس مجلس الشيوخ يبحث مع وزير الأمن الفيتنامى فرص تطوير العلاقات بين البلدين

النائبة حياة خطاب: النسخة الاستثنائية لمنتدى شباب العالم تهدف لإرساء السلام

سؤال برلمانى حول أسباب ارتفاع الأسعار فى الأسواق المحلية

نائبة: حجم مشاركة المصريين بانتخابات الرئاسة في الخارج عبور جديد بالوطن وسط الأزمات

اتحاد شباب الخارج: الجاليات المصرية قدمت درسا كبيرا في الوطنية والمرأة في مقدمة الصفوف

"الحرية المصرى": المصريون بالخارج قدموا مشهدا حضاريا فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. قنابل موقوتة تحيى ذكريات الحرب العالمية الثانية.. مخاوف من آلاف الذخائر غير المنفجرة فى غزة

عاجل.. إحالة المتهمين بالتلاعب فى السلع وبيعها بالسوق السوداء للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية

الرئاسية لشؤون الكنائس تطالب بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين