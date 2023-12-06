كولر يجرى تغييرات على تشكيل الأهلى أمام شباب بلوزداد الجزائرى

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي الدخول لمعسكر مغلق قبل مواجهة شباب بلوزداد الجمعة المقبل باستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدورى أبطال إفريقيا بـ48 ساعة وقرر الاكتفاء بمعسكر اليوم الواحد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الرئيسى غدا الخميس على ملعب مختار التتش قبل أن يختتم تدريباته ثم يختارالمدير الفنى للفريق القائمة التى سيغادر بها إلى الإسكندرية للمبيت هناك قبل مواجهة شباب بلوزداد مساء الجمعة .

وتأكد غياب كل من محمود متولى ورضا سليم وكريم نيدفيد عن مواجهة بلوزداد الجزائري فيما تجرى محاولات طبية مكثفة لتجهيز ياسر ابراهيم الذى تعرض للإصابة بكدمة فى الركبة خلال مباراة يانج أفريكانز بتنزانيا وكذلك الثنائي محمد عبدالمنعم والفرنسي أنتوني موديست وأكد الدكتور احمد جاب الله، طبيب الفريق أن محمد عبدالمنعم يعانى التواء فى مفصل القدم وسيخضع لفحص وأشعة رنين لكنه سيكون لائقا لبطولة كأس العالم للاندية.

وكشف مصدر مسئول أن أن كولر يميل لإجراء تعديلات على تشكيل الأهلى الذى سيخوض مواجهة بلوزداد وذلك عن ما بدأ به أمام يانج أفريكانز حيث سيكون لأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا دور فى تلك المباراة من البداية فيما سيظل محمد الشناوى فى حراسة المرمي بينما يظهر محمد هانى فى قلب الدفاع بجوار رامى ربيعة حال عدم جاهزية ياسر إبراهيم.

وشهد مران الفريق بعض التدريبات البدنية ثم تقسيمة بطول الملعب شهدت تألق محمود كهربا وصلاح محسن وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية.

مران الأهلي| ياسر إبراهيم يشارك في التدريبات الجماعية

ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، شارك في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء أمس على ملعب التتش بعد تعافيه من الإصابة.

وانتظر إبراهيم في التدريبات الجماعية اليوم، والتي اشتملت على جزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وكان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة بكدمة أعلى الركبة ‏خلال مباراة يانج إفريكانز التنزاني، التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي‎.

واطمأن الجهاز الطبي على حالة اللاعب بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي، الذي قام بتنفيذه بعد العودة من تنزانيا.

وتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة بدور المجموعات بعد تعادله مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة دار السلام‎، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات.