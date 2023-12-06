رئيس الجمعية المصرية الألمانية لـ"الدستور": على المصريين المشاركة بفعالية في انتخابات الرئاسة

ضرب المصريون في الخارج أروع الأمثلة حينما خرجوا للمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024، على مدار الثلاثة أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري، فرغم بعد المسافات والظروف المناخية الصعبة في الدول التي يعيشون فيها إلا أنهم شاركوا بإيجابية وفاعلية داعين إخوانهم المصريين في الداخل للخروج والمشاركة وأن يكون صوتهم من أجل مصر أولا وليس من أجل مرشح بعينه من المرشحين الأربعة.

وحث ماجد سعد رئيس الجمعية المصرية الألمانية، في رسالته التي اختص بها "الدستور" المصريين في الداخل على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بقوة كما فعل أشقائهم في الخارج طوال أيام الانتخابات الثلاثة التي خصصت للمصريين في الخارج.

ماجد سعد: نريد من المصريين في الداخل النزول والمشاركة

وقال سعد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن المصريين في الخارج سطروا مشاركتهم الانتخابية بأحرف من ذهب وكان ذلك واضحا على جميع المستويات كما رصدتها وسائل الاعلام، وكانوا سفراء لمصر في الدول الموجودين فيها.

وتابع: "نريد من المصريين في الداخل النزول والمشاركة لأن هذا حقهم الدستوري والبعد عن المحبطين أصحاب الطاقة السلبية الذين يعارضون من أجل المعارضة ولا يطرحون أي بديل، لذا على المصريين أن يكونوا إيجابيين ويؤثروا على من حولهم للمشاركة الفاعلة وأن يكونوا مثل أعلى لأبنائهم وتربيتهم على ثقافة المشاركة السياسية والانتخاب والاختيار".

وأكد سعد أن المشاركة السلبية لا تبني دول ولكن الإيجابية فقط هي من تبني الدول، لذا مصر لن تتقدم سوى بأبنائها وأجهزتها وكل أطياف الشعب المصري.

وأشار إلى أن مشاركة المصريين في ألمانيا كانت قوية وفاعلة فقد كانوا إيجابيين للغاية وقدموا من مناطق بعيدة للغاية فقد كان حوالي 80% من المشاركين من مدن بعيدة وجاءوا في ظروف مناخية صعبة وصلت إلى 6 درجات تحت الصفر وكان معظمهم من الشباب، وأصروا على المشاركة الفاعلة والتصويت وممارسة حقهم الدستوري وهذا الأمر يبعث على الأمل والفرح فالتصويت يعني دعم البلاد لأن الانتخابات الرئاسية أمر حديث على الشعب المصري وهذا أمر يجب دعمه وحمايته والحفاظ عليه.

ماجد سعد: على المصريين القيام بمسؤوليتهم تجاه الوطن

كذلك شارك كبار السن من الجالية المصرية في ألمانيا بفعالية لتوجيه رسالة قوية بأنهم حريصين على المشاركة، وإرسال رسالة لمصريين الداخل وتشجيعهم على النزول فهم خرجوا في درجات حرارة تحت الصفر للمشاركة لذا من الأولى على أبناء الداخل للخروج والمشاركة، كذلك وجهوا رسالة قوية للدول الموجودين فيها بأن مصر تسير على العملية الديمقراطية لأن الانتخابات جزء منها فهي ليست شعارات بل هي ممارسة يجب الحفاظ عليها من خلال المشاركة الإيجابية.

وأضاف: "لذا يجب على المصريين في الداخل القيام بالمسؤولية تجاه الوطن والمشاركة الفاعلة".