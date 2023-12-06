مصر لديها مناخ ديمقراطي.. ممثلو مجتمع الأعمال يطالبون المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

طالب ممثلي مجتمع الأعمال في مصر بضرورة مشاركة المواطنين بالإدلاء بصوتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح ممثلي مجتمع الأعمال لـ"الدستور"، أنه يجب أن يشارك المواطنين في الإدلاء بصوتهم كونه حق دستوري لكل مواطن بالإضافة إلى أنه سيكون بمثابة إرسال رسالة إيجابية للعالم حاليا بأن مصر لديها مناخ ديمقراطي ووعي لدى الشارع.

من جانبه قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن مشاركة المواطنين في التصويت في الانتخابات الرئاسية في مصر تعد أمرًا بالغ الأهمية لعدة أسباب حيث تعزز المشاركة الواسعة للمواطنين في العملية الانتخابية الشرعية والديمقراطية، مما يسهم في تعزيز الشرعية والشفافية لنتائج الانتخابات وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المشاركة في التصويت تعكس إرادة المواطنين وتمثل واجبهم الوطني في تحديد مستقبل بلادهم من خلال التصويت، يمكن للمواطنين أن يعبروا عن آرائهم واختياراتهم ويساهموا في اختيار الزعماء الذين يمثلونهم ويعملون على تحقيق مصالحهم وتطلعاتهم.

وأكد أن المشاركة في التصويت تعزز مشروعية الحكومة وتعزز الشعور بالانتماء والمسؤولية المجتمعية عندما يشعر المواطنون بأن أصواتهم مسموعة ومحسوبة، يزداد الشعور بالمسؤولية تجاه مستقبل البلاد ويتحولون إلى شركاء فعّالين في عملية صنع القرار.

فيما قال المهندس إبراهيم المناسترلي عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن المشاركة في التصويت تعزز الديمقراطية وتعزز حقوق الإنسان، وتسمح للمواطنين بالمشاركة في تحديد السياسات والقرارات التي تؤثر على حياتهم ومجتمعهم وهذا يعزز الحكم الشرعي ويسهم في بناء مجتمع مدني قوي ومسؤول.

فيما قال المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن مشاركة المواطنين في التصويت في الانتخابات الرئاسية في مصر تعد أحد الركائز الأساسية لبناء دولة ديمقراطية قوية ومستقرة، وأضاف أنه من خلال المشاركة الفعالة، يتم تحقيق تمثيل حقيقي لإرادة الشعب واختيار القيادات السياسية بشكل شرعي وشفاف.

فيما قال المهندس مؤمن ياسين عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام المشاركة في التصويت تعتبر وسيلة فعالة للتعبير عن الرأي بالإضافة أنها تمثل رسالة إيجابية هامة للمواطنين حول الوعي الانتخابي للشارع المصري.

فيما قال الدكتور أحمد السعودي الأمين العام للاتحاد الافراسيوي للاقتصاد الرقمى والاستثمار وريادة الأعمال، إن المشاركة الواسعة في التصويت تعتبر عاملًا حاسمًا في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر وأضاف أنه إذا ما شعر الناس بأن أصواتهم مسموعة ومحسوبة، فإن ذلك يزيد من الاستقرار ويعزز الثقة في المؤسسات الديمقراطية.

فيما قال المهندس سطوحي مصطفى رئيس جمعية مستثمري أسوان، إن مشاركة المواطنين في التصويت في الانتخابات الرئاسية في مصر تعد عنصرًا أساسيًا في بناء مستقبل ديمقراطي قوي ومزدهر.

وأضاف أنها فرصة للمواطنين للمساهمة في تحديد مصير بلادهم وتشكيل مستقبلهم، وهي خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار والتقدم في البلاد.