هل سيرافق محمود الخطيب بعثة الأهلي في مونديال الأندية؟

استقر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على سفر بعثة الفريق إلى السعودية بطائرة خاصة يوم 11 ديسمبر الجاري، تتكون من 55 فرداً، ويترأسها خالد مرتجي أمين الصندوق.

وكشف مصدر أن "الخطيب" حصل على موافقة الطبيب المعالج بالسماح له بمرافقة البعثة، وحضورمباريات الفريق في البطولة القارية.

وأضاف المصدر، أن رئيس الأهلي أعطى تعليماته إلى المجلس، أن أي فرد يرافق البعثة سيتواجد في فندق آخر بعيداً عن فندق إقامة اللاعبين؛ من أجل الحفاظ على التركيز والابتعاد عن الزحام، مشيرًا إلى أن "الخطيب" وافق على مرافقة الدكتور محمد شوقي عضو المجلس للبعثة، ليكون المنسق الطبي للفريق في كأس العالم للأندية.

وأوضح أن كولر يدرس ضم أكثر من 25 لاعبًا تحسبًا للإصابات في التدريبات الأخيرة قبل البطولة، حيث يحق له إضافة أو استبدال أي لاعب قبل أول مباراة بـ24 ساعة.

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف مساء أمس تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري التي ‏تجمع الفريقين الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا‎.‎

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، أكد خلالها ضرورة طي صفحة مباراة يانج أفريكانز، والتركيز الشديد ‏قبل المواجهة المرتقبة يوم الجمعة القادم‎.‎

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقية فقرات المران في ‏الملعب‎.‎

وعاد الأهلي إلى التدريبات بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب العودة من تنزانيا، بعد خوض مباراة يانج أفريكانز ‏التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة دار السلام‎، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.