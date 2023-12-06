الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تسهيلات استثنائية لتصويت الموظفين فى الانتخابات الرئاسية.. و3 لجان للمغتربين بالعاصمة الإدارية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تنطلق يوم الأحد المقبل عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية داخل مصر، والتي تستمر على مدار أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري، على مستوى 10 آلاف لجنة انتخاب فرعية بجميع محافظات الجمهورية.

من جهته، قال مصدر حكومي إن الوزارات والجهات التابعة لها ستوفر كل سبل الراحة، لضمان تيسير عملية إدلاء الموظفين بأصواتهم خلال أيام الانتخابات الثلاثة، خاصة مع  تزامن فترة الاقتراع مع أيام عمل رسمية.

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وأوضح المصدر، لـ"الدستور"، أن الجهات ستتيح لموظفيها من المقيمين خارج القاهرة وفق ما هو مبثت ببطاقة الرقم القومي فرصة استثنائية للإدلاء بأصواتهم في لجان المغتربين داخل القاهرة أثناء ساعات العمل بوسائل نقل جماعية، لتسهيل عملية التصويت، وتشجيعهم على ممارسة حقهم الدستورى، مضيفًا أن الإجراء سيشمل أي محافظة بخلاف القاهرة بما في ذلك الجيزة والقليوبية.

لجان المغتربين 

وحول إمكانية تقليص ساعات العمل، قال المصدر إنه لم يتم إصدار أي تعليمات بشأن تقليص ساعات العمل للعاملين بالدولة أيام الانتخابات أو احتسابها أيام عطلة، مؤكدًا انتظام العمل بشكل كامل في وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة خلال أيام الانتخابات، طالما لم تصدر أي تعليمات جديدة في هذا الصدد، خاصة أن مدة التصويت ممتدة من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات نحو 52 لجنة للوافدين أو المغتربين بمحافظة القاهرة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة للتيسير على المواطنين، ومن بينها: مقر الجهاز التنفيذي بالعاصمة الإدارية، الحي الحكومي الجديد بالعاصمة الإدارية، مبنى إداري تابع لشركة العاصمة بجوار بنك فيصل حي المال بالعاصمة الإدارية.

يشار إلى أن عدد المصريين الذين يحق لهم الانتخاب يبلغ 60 مليون مواطن، وتعقد الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

الانتخابات الرئاسية الاقتراع تصويت لجان المغتربين الانتخاب

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